https://ria.ru/20220516/posevnaya-1788811295.html

В Челябинской области засеяли почти треть от запланированных площадей

В Челябинской области засеяли почти треть от запланированных площадей - РИА Новости, 16.05.2022

В Челябинской области засеяли почти треть от запланированных площадей

Посевная кампания в Челябинской области в настоящее время идет активно, так, аграрии уже засеяли яровыми культурами практически треть от запланированной к... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:54

2022-05-16T14:54

2022-05-16T14:54

челябинская область

экономика

алексей текслер

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Посевная кампания в Челябинской области в настоящее время идет активно, так, аграрии уже засеяли яровыми культурами практически треть от запланированной к посеву площади – 557 тысяч гектаров, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона."В регионе активно идет посевная кампания. Это всегда ответственный период. Мы засеваем в области почти 2 миллиона гектаров, это на 50 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Ранее средний ежегодный прирост составлял 15 тысяч гектаров", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора области Алексея Текслера.Он добавил, что задача властей – максимально поддержать сельхозпредприятия организационно, финансово, доступом к инвестиционным и льготным кредитам. "И мы эту поддержку, безусловно, обеспечим", - пояснил он.Как уточнили РИА Новости в пресс-центре министерства сельского хозяйства региона, аграрии области засеяли яровыми культурами практически треть запланированной к посеву площади. "На 16 мая яровые культуры посеяны на 557 тысячах гектаров - это 31% от плана. Только за прошедшие выходные в регионе засеяно 70 тысяч гектаров. Наибольшая засеянная площадь — в крупных сельскохозяйственных районах: Агаповском (62,4 тысячи гектара), Брединском (36,7 тысячи гектара), Варненском (56,5 тысячи гектара), Верхнеуральском (47,4 тысячи гектара), Кизильском (38,1 тысячи гектара), Октябрьском (57 тысячи гектара), Троицком (54 тысячи гектара), Чесменском (31,8 тысячи гектара)", - цитирует пресс-служба минсельхоза слова министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина.Он добавил, что зерновыми и зернобобовыми культурами в регионе засеяно 331 тысячи гектаров — 25% от плана, масличными культурами — 187 тысячи гектара, 56% от плановой площади. "Кстати, площадь посева масличных в 2022 году снова расширяется — до 333 тысяч гектаров (в 2021 году было засеяно 310 тысяч гектаров, осенью намолочено около 200 тысяч тонн маслосемян подсолнечника, рапса, льна). Также в Челябинской области увеличена площадь под посадку картофеля и посев овощей открытого грунта. Посадка картофеля уже выполнена на 47%, посев овощей — на 42%", - отметил Кобылин.По его словам, достаточно высокий темп посевной кампании в регионе достигнут благодаря модернизации технического парка агропромышленного комплекса.Как сообщили РИА Новости в администрации Верхнеуральского муниципального района, в 2022 году в Верхнеуральском муниципальном районе осуществляют сельскохозяйственную деятельность 10 предприятий, 85 крестьянских (фермерских) хозяйства (КФХ) и 8 предприятий, относящихся к категории прочие. "Общая посевная площадь составит 140,5 тысячи гектара, это плюс 1,6 тысячи к 2021 году. Зерновые и зернобобовые культуры - 85,6 тысячи гектара - плюс 2,7 тысячи к 2021 году, масличные культуры - 40,9 тысячи гектара - плюс 3,7 тысячи к 2021 году, картофель и овощи – на уровне прошлого года, 159 гектаров", - пояснил пресс-секретарь администрации Кирилл Петров.Он уточнил, что на 16 мая в районе посеяно 39% от плана яровых культур, яровых зерновых и зернобобовых - 26% от плана, масличных культур - 62% от плана, однолетних трав - 69% от плана.

https://ria.ru/20220511/vuzy-1787899599.html

https://ria.ru/20220504/gazifikatsiya-1786773028.html

https://ria.ru/20220421/posevy-1784717478.html

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, алексей текслер, челябинская область