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Росмолодежь открывает портал на ПМЭФ

Росмолодежь открывает портал на ПМЭФ - РИА Новости, 16.05.2022

Росмолодежь открывает портал на ПМЭФ

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках работы своего стенда запустит на Петербургском международном экономическом форуме-2022... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:36

2022-05-16T14:36

2022-05-16T14:36

пресс-релизы

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МОСКВА, 16 мая - Фонд Росконгресс. Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках работы своего стенда запустит на Петербургском международном экономическом форуме-2022 мультимедийный проект, который позволит тысячам молодых российских предпринимателей презентовать свои стартапы и наработки участникам деловой и выставочной программы ПМЭФ. Для будущих участников проекта – это станет возможностью рассказать о своём бизнесе инвесторам, ведущим бизнесменам, руководителям регионов, министрам, представителям СМИ и получить в дальнейшем необходимую поддержку для развития и масштабирования проекта.Трансляция лучших кейсов в формате оpen call на стенде Росмолодёжи начнётся с первого дня ПМЭФ-2022. Это уникальный шанс для тысячи молодых предпринимателей России презентовать свой бизнес для широкой аудитории. К примеру, в прошлом году за четыре дня работы ПМЭФ посетили свыше 13 500 участников из 141 страны, в том числе представители более 1000 СМИ из 46 стран.По мнению руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксении Разуваевой, "оpen call Росмолодёжи – это отличный инструмент заявить о себе и показать свой проект. Тем более в любом проекте ведомства мы руководствуемся принципом соавторства и широкого вовлечения непосредственно целевой аудитории. Сейчас за счёт освободившихся ниш на рынке, можно выйти совсем на другой уровень бизнес-сообщества. В экосистеме молодёжного предпринимательства России есть тысячи успешных действующих кейсов, и это шанс для них обрести партнёров среди гостей международного форума, получить инвестиции или же сделать рекламу своему товару или услуге".Для того, чтобы стать участником мультимедийного проекта необходимо заполнить анкету по ссылке spief2022.myrosmol.ru. После модерации визитка предпринимателя автоматически попадёт в лонг-лист оpen call. К каждой оформленной заявке будет сформирован qr-код, по которому можно будет перейти на страницу или визитку молодого бизнесмена.В рамках архитектуры программы Росмолодёжи запланированы десятки мероприятий, среди которых: нетворкинг, менторская гостиная, панельные дискуссии, лекции и открытые диалоги с участием молодых людей, представителей власти, лидеров бизнес-сферы и экспертов из иностранных государств.18 июня в последний день форума традиционно состоится Международный молодёжный экономический форум, где будут рассмотрены трансформации малого и среднего бизнеса, института наставничества и практик развития молодёжного предпринимательства. Здесь молодые люди обсудят ключевые экономические и социальные вопросы с лучшими экспертами, как российскими, так и зарубежными, познакомятся с единомышленниками и потенциальными партнёрами, обменяются опытом и контактами, приобретут новые знания и навыки.В рамках ММЭФ команда трека Росмолодёжь. Бизнес презентует возможности членов Клуба молодых предпринимателей, который был создан как один из направлений Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства. Уже сегодня к программе подключено 37 пилотных регионов России.По словам Ксении Разуваевой, "Нынешняя ситуация способствует толчку к развитию и новым возможностям для самореализации". "Молодёжи необходимо помочь определить траекторию для расширения и укрепления её точек роста в обществе. Молодёжное предпринимательство – один из путей формирования личностного становления. Площадка Международного молодёжного экономического форума позволит наладить коммуникацию напрямую, получить запросы и начать над ними работать", – отметила лидер ведомства.Согласно программе ММЭФ, также запланированы мастер-классы от Росмолодёжь. Бизнес по инновационным решениям в работе молодых предпринимателей и HR. Кроме того, будут проведены стратегические сессии с ведущими компаниями страны. Обязательным пунктом на повестке стоят и вопросы экологии."Знания, опыт и практика, которыми молодые люди не только поделятся, но и приобретут, будут использованы по максимуму в повседневных и профессиональных вопросах. А новые связи, знакомства и контакты станут искрой полезного и эффективного взаимодействия с единомышленниками, наставниками и такими же профессионалами. Активность и инициативность – это двигатель, который, как и любой другой, нуждается в качественном топливе", – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.Соорганизаторами Международного молодёжного экономического форума выступают Фонд Росконгресс и Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и трек Росмолодёжь.Бизнес.Петербургский международный экономический форум – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Сегодня – это ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов, обсуждения ключевых экономических вопросов, приобретения нового опыта и навыков. Треки деловой программы ПМЭФ традиционно посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий. Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно с 1997 года, с 2006 – под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. ПМЭФ-2022 будет проходить с 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге.Все оперативные новости о подготовке ПМЭФ-22 - в официальных соцсетях форума.Telegram: https://t.me/roscongressВК: https://vk.com/forumspbФонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 166 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс: roscongress.org.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы