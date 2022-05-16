https://ria.ru/20220516/pokhudenie-1788718430.html
Диетолог рассказал, как сбросить "нервные" килограммы
Диетолог рассказал, как сбросить "нервные" килограммы - РИА Новости, 16.05.2022
Диетолог рассказал, как сбросить "нервные" килограммы
Как сбросить лишние килограммы, набранные во время стрессовых ситуаций, без вреда для здоровья, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T04:09
2022-05-16T04:09
2022-05-16T04:09
общество
михаил гинзбург
здоровье - общество
диета
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Как сбросить лишние килограммы, набранные во время стрессовых ситуаций, без вреда для здоровья, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.Испытывая тревогу и стресс, многие люди склонны увеличивать количество жирной и сладкой пищи в своем рационе, отметил доктор медицинских наук, врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. По его словам, в некоторых случаях это приводит к набору избыточного веса.Главное в такой ситуации – постараться стабилизировать свое психологическое состояние и не пытаться избавиться от лишних килограммов, резко ограничивая себя в еде, предупредил врач.Снять тревогу помогают, в частности, горячие ванны, прогулки, успокоительные чаи, продолжил он."Тревогу снимают, например, горячая ванна, душ, прогулка, нормализация сна. Можно использовать успокоительные травяные чаи с мятой, душицей, пустырником. Аромамасла, те же мята или хвоя, обладают приятным расслабляющим действием", – посоветовал Гинзбург.Если вы всегда ощущаете тревогу в определенных ситуациях, то лучше обсудить это с психотерапевтом или психологом, добавил врач.Нормализовать пищевое поведение и избавиться от лишнего веса поможет переход на сытные, но не самые калорийные блюда, считает он."Можно посоветовать, например, есть в первую очередь продукты сытные, но не столь калорийные: мюсли, кисломолочные напитки, крупы, грубый хлеб, сухофрукты. Добавить овощи, фрукты. Человек набирает вес, злоупотребляя всего лишь двумя питательными веществами – сахаром и жиром. То есть надо просто уменьшить потребление этих веществ", – объяснил Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.Полностью отказываться от лакомств, содержащих сахар и жир, нет необходимости. Но есть их следует только тогда, когда вы уже сыты, уточнил диетолог.
https://rsport.ria.ru/20220515/chay-1788641189.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220511/vegetarianstvo-1788000490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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общество, михаил гинзбург, здоровье - общество, диета
Диетолог рассказал, как сбросить "нервные" килограммы
Врач Гинзбург посоветовал есть мюсли и крупы, чтобы не набрать лишний вес при стрессе
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Как сбросить лишние килограммы, набранные во время стрессовых ситуаций, без вреда для здоровья, рассказал
в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Испытывая тревогу и стресс, многие люди склонны увеличивать количество жирной и сладкой пищи в своем рационе, отметил доктор медицинских наук, врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. По его словам, в некоторых случаях это приводит к набору избыточного веса.
Главное в такой ситуации – постараться стабилизировать свое психологическое состояние и не пытаться избавиться от лишних килограммов, резко ограничивая себя в еде, предупредил врач.
"Часто люди, тревожась, набирают вес и начинают тревожиться еще и по поводу веса. Они говорят, что вообще не будут ничего есть. Это грубейшая ошибка, потому что обычно возникает срыв, новый виток нарастания веса. Мы не должны испытывать чувство голода, оно тягостно, ведет к срывам и новым "нервным" килограммам", – пояснил Гинзбург.
Снять тревогу помогают, в частности, горячие ванны, прогулки, успокоительные чаи, продолжил он.
"Тревогу снимают, например, горячая ванна, душ, прогулка, нормализация сна. Можно использовать успокоительные травяные чаи с мятой, душицей, пустырником. Аромамасла, те же мята или хвоя, обладают приятным расслабляющим действием", – посоветовал Гинзбург.
Если вы всегда ощущаете тревогу в определенных ситуациях, то лучше обсудить это с психотерапевтом или психологом, добавил врач.
Нормализовать пищевое поведение и избавиться от лишнего веса поможет переход на сытные, но не самые калорийные блюда, считает он.
"Можно посоветовать, например, есть в первую очередь продукты сытные, но не столь калорийные: мюсли, кисломолочные напитки, крупы, грубый хлеб, сухофрукты. Добавить овощи, фрукты. Человек набирает вес, злоупотребляя всего лишь двумя питательными веществами – сахаром и жиром. То есть надо просто уменьшить потребление этих веществ", – объяснил Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.
Полностью отказываться от лакомств, содержащих сахар и жир, нет необходимости. Но есть их следует только тогда, когда вы уже сыты, уточнил диетолог.