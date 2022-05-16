https://ria.ru/20220516/pokhudenie-1788718430.html

Диетолог рассказал, как сбросить "нервные" килограммы

Диетолог рассказал, как сбросить "нервные" килограммы - РИА Новости, 16.05.2022

Диетолог рассказал, как сбросить "нервные" килограммы

Как сбросить лишние килограммы, набранные во время стрессовых ситуаций, без вреда для здоровья, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T04:09

2022-05-16T04:09

2022-05-16T04:09

общество

михаил гинзбург

здоровье - общество

диета

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568160359_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_618948b655d3a797d78a786cb58b9476.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Как сбросить лишние килограммы, набранные во время стрессовых ситуаций, без вреда для здоровья, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.Испытывая тревогу и стресс, многие люди склонны увеличивать количество жирной и сладкой пищи в своем рационе, отметил доктор медицинских наук, врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. По его словам, в некоторых случаях это приводит к набору избыточного веса.Главное в такой ситуации – постараться стабилизировать свое психологическое состояние и не пытаться избавиться от лишних килограммов, резко ограничивая себя в еде, предупредил врач.Снять тревогу помогают, в частности, горячие ванны, прогулки, успокоительные чаи, продолжил он."Тревогу снимают, например, горячая ванна, душ, прогулка, нормализация сна. Можно использовать успокоительные травяные чаи с мятой, душицей, пустырником. Аромамасла, те же мята или хвоя, обладают приятным расслабляющим действием", – посоветовал Гинзбург.Если вы всегда ощущаете тревогу в определенных ситуациях, то лучше обсудить это с психотерапевтом или психологом, добавил врач.Нормализовать пищевое поведение и избавиться от лишнего веса поможет переход на сытные, но не самые калорийные блюда, считает он."Можно посоветовать, например, есть в первую очередь продукты сытные, но не столь калорийные: мюсли, кисломолочные напитки, крупы, грубый хлеб, сухофрукты. Добавить овощи, фрукты. Человек набирает вес, злоупотребляя всего лишь двумя питательными веществами – сахаром и жиром. То есть надо просто уменьшить потребление этих веществ", – объяснил Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.Полностью отказываться от лакомств, содержащих сахар и жир, нет необходимости. Но есть их следует только тогда, когда вы уже сыты, уточнил диетолог.

https://rsport.ria.ru/20220515/chay-1788641189.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220511/vegetarianstvo-1788000490.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, михаил гинзбург, здоровье - общество, диета