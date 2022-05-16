https://ria.ru/20220516/pogoda-1788728492.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 16.05.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Кратковременный дождь и до плюс 15 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T08:35

2022-05-16T08:35

2022-05-16T08:35

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Кратковременный дождь и до плюс 15 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в столице и Подмосковье облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь, температура максимальная в мегаполисе плюс 13-15 градусов, по области - плюс 11-16. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Синенков.Синоптик уточнил, что атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 741 миллиметр ртутного столба. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое.

https://ria.ru/20220516/leto-1788714865.html

московская область (подмосковье)

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье)