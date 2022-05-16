https://ria.ru/20220516/pogibshiy-1788716177.html

При стрельбе в американской церкви погиб один человек

При стрельбе в американской церкви погиб один человек - РИА Новости, 16.05.2022

При стрельбе в американской церкви погиб один человек

Один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы в церкви в Калифорнии, сообщил офис шерифа округа Оранж. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T01:48

2022-05-16T01:48

2022-05-16T01:48

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы в церкви в Калифорнии, сообщил офис шерифа округа Оранж.Ранее полиция округа сообщила о "нескольких раненых" из-за стрельбы в церкви, а также задержании одного человека и конфискации оружия.Это уже второй случай стрельбы за последние два дня в США. В субботу мужчина устроил стрельбу в американском Буффало (штат Нью-Йорк) на территории супермаркета. Местное издание Buffalo News сообщало, что жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое. Нападавшему 18-летнему американцу, задержанному по подозрению в стрельбе, предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение. Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба произошла на почве расовой ненависти.Президент США Джо Байден в специально выпущенном заявлении причислил произошедшее к актам внутреннего терроризма.

https://ria.ru/20220515/strelba-1788619417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша