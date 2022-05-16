При стрельбе в американской церкви погиб один человек
При стрельбе в церкви в Калифорнии погиб один человек, еще пятеро получили ранения
Сотрудник полиции в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы в церкви в Калифорнии, сообщил офис шерифа округа Оранж.
Ранее полиция округа сообщила о "нескольких раненых" из-за стрельбы в церкви, а также задержании одного человека и конфискации оружия.
"Четыре человека были тяжело ранены, один - получил незначительные травмы. Все пострадавшие - взрослые, их направили в больницу. Один человек скончался на месте происшествия", - говорится в заявлении офиса шерифа в Twitter.
Это уже второй случай стрельбы за последние два дня в США. В субботу мужчина устроил стрельбу в американском Буффало (штат Нью-Йорк) на территории супермаркета. Местное издание Buffalo News сообщало, что жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое. Нападавшему 18-летнему американцу, задержанному по подозрению в стрельбе, предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение. Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба произошла на почве расовой ненависти.
Президент США Джо Байден в специально выпущенном заявлении причислил произошедшее к актам внутреннего терроризма.