https://ria.ru/20220516/podmoskove-1788788024.html
Еще 95 выделенных полос появятся в Подмосковье до конца года
Еще 95 выделенных полос появятся в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 16.05.2022
Еще 95 выделенных полос появятся в Подмосковье до конца года
Почти 100 выделенных полос для общественного транспорта появятся на территории Московской области до конца 2022 года, рассказала на заседании правительства... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:26
2022-05-16T13:26
2022-05-16T13:26
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КРАСНОГОРСК, 16 мая – РИА Новости. Почти 100 выделенных полос для общественного транспорта появятся на территории Московской области до конца 2022 года, рассказала на заседании правительства региона зампред правительства Анна Кротова.Согласно презентации с начала года, в Московской области обустроили пять выделенных полос в том числе при выезде из ЖК "Пригород Лесное", ЖК "Бутово Парк", а также на улице Кирова в Химках."Мы сейчас видим, что пассажиропоток, там, где есть выделенные полосы, вырос на 10%. Люди пересаживаются на автобусы. До конца года мы обустроим еще 95 выделенных полос. К их обустройству мы приступаем параллельно с ремонтом дорог", - сказала Кротова.
https://ria.ru/20220513/podmoskove-1788314545.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), химки, киров, автомобильные дороги