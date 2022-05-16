https://ria.ru/20220516/podmoskove-1788788024.html

Еще 95 выделенных полос появятся в Подмосковье до конца года

Еще 95 выделенных полос появятся в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 16.05.2022

Еще 95 выделенных полос появятся в Подмосковье до конца года

Почти 100 выделенных полос для общественного транспорта появятся на территории Московской области до конца 2022 года, рассказала на заседании правительства... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:26

2022-05-16T13:26

2022-05-16T13:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

химки

киров

автомобильные дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95618/07/956180757_0:216:3256:2048_1920x0_80_0_0_098076f5680d065d84722316555094f8.jpg

КРАСНОГОРСК, 16 мая – РИА Новости. Почти 100 выделенных полос для общественного транспорта появятся на территории Московской области до конца 2022 года, рассказала на заседании правительства региона зампред правительства Анна Кротова.Согласно презентации с начала года, в Московской области обустроили пять выделенных полос в том числе при выезде из ЖК "Пригород Лесное", ЖК "Бутово Парк", а также на улице Кирова в Химках."Мы сейчас видим, что пассажиропоток, там, где есть выделенные полосы, вырос на 10%. Люди пересаживаются на автобусы. До конца года мы обустроим еще 95 выделенных полос. К их обустройству мы приступаем параллельно с ремонтом дорог", - сказала Кротова.

https://ria.ru/20220513/podmoskove-1788314545.html

московская область (подмосковье)

химки

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), химки, киров, автомобильные дороги