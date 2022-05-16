Рейтинг@Mail.ru
Еще 95 выделенных полос появятся в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220516/podmoskove-1788788024.html
Еще 95 выделенных полос появятся в Подмосковье до конца года
Еще 95 выделенных полос появятся в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 16.05.2022
Еще 95 выделенных полос появятся в Подмосковье до конца года
Почти 100 выделенных полос для общественного транспорта появятся на территории Московской области до конца 2022 года, рассказала на заседании правительства... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:26
2022-05-16T13:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
химки
киров
автомобильные дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95618/07/956180757_0:216:3256:2048_1920x0_80_0_0_098076f5680d065d84722316555094f8.jpg
КРАСНОГОРСК, 16 мая – РИА Новости. Почти 100 выделенных полос для общественного транспорта появятся на территории Московской области до конца 2022 года, рассказала на заседании правительства региона зампред правительства Анна Кротова.Согласно презентации с начала года, в Московской области обустроили пять выделенных полос в том числе при выезде из ЖК "Пригород Лесное", ЖК "Бутово Парк", а также на улице Кирова в Химках."Мы сейчас видим, что пассажиропоток, там, где есть выделенные полосы, вырос на 10%. Люди пересаживаются на автобусы. До конца года мы обустроим еще 95 выделенных полос. К их обустройству мы приступаем параллельно с ремонтом дорог", - сказала Кротова.
https://ria.ru/20220513/podmoskove-1788314545.html
московская область (подмосковье)
химки
киров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95618/07/956180757_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_72ecd654c4d64d17ca95149cf036937c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), химки, киров, автомобильные дороги
13:26 16.05.2022
 

Еще 95 выделенных полос появятся в Подмосковье до конца года

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВыделенная полоса для общественного транспорта
Выделенная полоса для общественного транспорта - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Выделенная полоса для общественного транспорта
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 16 мая – РИА Новости. Почти 100 выделенных полос для общественного транспорта появятся на территории Московской области до конца 2022 года, рассказала на заседании правительства региона зампред правительства Анна Кротова.
Согласно презентации с начала года, в Московской области обустроили пять выделенных полос в том числе при выезде из ЖК "Пригород Лесное", ЖК "Бутово Парк", а также на улице Кирова в Химках.
Пассажиры в автобусе - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 13:39Новости Подмосковья
Пассажиропоток в общественном транспорте Подмосковья вырос на 7%
"Мы сейчас видим, что пассажиропоток, там, где есть выделенные полосы, вырос на 10%. Люди пересаживаются на автобусы. До конца года мы обустроим еще 95 выделенных полос. К их обустройству мы приступаем параллельно с ремонтом дорог", - сказала Кротова.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ХимкиКировАвтомобильные дороги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала