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Воробьев: отключение горячей воды в Подмосковье не должно превышать 10 дней - РИА Новости, 16.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220516/podmoskove-1788778055.html
Воробьев: отключение горячей воды в Подмосковье не должно превышать 10 дней
Воробьев: отключение горячей воды в Подмосковье не должно превышать 10 дней - РИА Новости, 16.05.2022
Воробьев: отключение горячей воды в Подмосковье не должно превышать 10 дней
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу в ходе профилактических работ отключать горячую воду не более чемна10 дней. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:52
2022-05-16T12:52
новости подмосковья
жкх
московская область (подмосковье)
общество
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КРАСНОГОРСК, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу в ходе профилактических работ отключать горячую воду не более чемна10 дней.Отключение горячей воды в Московской области начнется1 июня. Даты и сроки можно посмотреть на интерактивной карте регионального портала госуслуг."Прошу очень доходчиво довести до жителей, когда будет отключение горячей воды. Задача у нас стоит - не 14, а 10 дней. Есть современные котельные, которые вообще не будут отключаться. График отключения должен быть четкий и понятный каждому", - сказал Воробьев.Согласно справке пресс-службы, на территории региона на сегодняшний день расположено 76 котельных, которые позволяют не проводить плановые отключения горячей воды.
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жкх, московская область (подмосковье), общество
12:52 16.05.2022
 

Воробьев: отключение горячей воды в Подмосковье не должно превышать 10 дней

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран в ванной комнате
Кран в ванной комнате - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Кран в ванной комнате
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КРАСНОГОРСК, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу в ходе профилактических работ отключать горячую воду не более чемна10 дней.
Отключение горячей воды в Московской области начнется1 июня. Даты и сроки можно посмотреть на интерактивной карте регионального портала госуслуг.
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"Прошу очень доходчиво довести до жителей, когда будет отключение горячей воды. Задача у нас стоит - не 14, а 10 дней. Есть современные котельные, которые вообще не будут отключаться. График отключения должен быть четкий и понятный каждому", - сказал Воробьев.
Согласно справке пресс-службы, на территории региона на сегодняшний день расположено 76 котельных, которые позволяют не проводить плановые отключения горячей воды.
 
Новости ПодмосковьяЖКХМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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