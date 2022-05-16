https://ria.ru/20220516/podmoskove-1788778055.html
Воробьев: отключение горячей воды в Подмосковье не должно превышать 10 дней
Воробьев: отключение горячей воды в Подмосковье не должно превышать 10 дней - РИА Новости, 16.05.2022
Воробьев: отключение горячей воды в Подмосковье не должно превышать 10 дней
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу в ходе профилактических работ отключать горячую воду не более чемна10 дней. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:52
2022-05-16T12:52
2022-05-16T12:52
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КРАСНОГОРСК, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу в ходе профилактических работ отключать горячую воду не более чемна10 дней.Отключение горячей воды в Московской области начнется1 июня. Даты и сроки можно посмотреть на интерактивной карте регионального портала госуслуг."Прошу очень доходчиво довести до жителей, когда будет отключение горячей воды. Задача у нас стоит - не 14, а 10 дней. Есть современные котельные, которые вообще не будут отключаться. График отключения должен быть четкий и понятный каждому", - сказал Воробьев.Согласно справке пресс-службы, на территории региона на сегодняшний день расположено 76 котельных, которые позволяют не проводить плановые отключения горячей воды.
https://ria.ru/20220513/gaz-1788405968.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, московская область (подмосковье), общество
КРАСНОГОРСК, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу в ходе профилактических работ отключать горячую воду не более чемна10 дней.
Отключение горячей воды в Московской области
начнется1 июня. Даты и сроки можно посмотреть на интерактивной карте регионального портала госуслуг.
"Прошу очень доходчиво довести до жителей, когда будет отключение горячей воды. Задача у нас стоит - не 14, а 10 дней. Есть современные котельные, которые вообще не будут отключаться. График отключения должен быть четкий и понятный каждому", - сказал Воробьев.
Согласно справке пресс-службы, на территории региона на сегодняшний день расположено 76 котельных, которые позволяют не проводить плановые отключения горячей воды.