https://ria.ru/20220516/podmoskove-1788778055.html

Воробьев: отключение горячей воды в Подмосковье не должно превышать 10 дней

Воробьев: отключение горячей воды в Подмосковье не должно превышать 10 дней - РИА Новости, 16.05.2022

Воробьев: отключение горячей воды в Подмосковье не должно превышать 10 дней

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу в ходе профилактических работ отключать горячую воду не более чемна10 дней. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T12:52

2022-05-16T12:52

2022-05-16T12:52

новости подмосковья

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общество

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КРАСНОГОРСК, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу в ходе профилактических работ отключать горячую воду не более чемна10 дней.Отключение горячей воды в Московской области начнется1 июня. Даты и сроки можно посмотреть на интерактивной карте регионального портала госуслуг."Прошу очень доходчиво довести до жителей, когда будет отключение горячей воды. Задача у нас стоит - не 14, а 10 дней. Есть современные котельные, которые вообще не будут отключаться. График отключения должен быть четкий и понятный каждому", - сказал Воробьев.Согласно справке пресс-службы, на территории региона на сегодняшний день расположено 76 котельных, которые позволяют не проводить плановые отключения горячей воды.

https://ria.ru/20220513/gaz-1788405968.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

жкх, московская область (подмосковье), общество