https://ria.ru/20220516/podmoskove-1788725681.html
В Подмосковье в летнем сезоне откроются более 100 пляжей
В Подмосковье в летнем сезоне откроются более 100 пляжей - РИА Новости, 16.05.2022
В Подмосковье в летнем сезоне откроются более 100 пляжей
Более 100 пляжей заработают в летнем сезоне в Московской области, сообщили в региональном комитете туризма. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:10
2022-05-16T11:10
2022-05-16T11:15
туризм
туризм
московская область (подмосковье)
клин
лыткарино
новости - туризм
пляжи
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Более 100 пляжей заработают в летнем сезоне в Московской области, сообщили в региональном комитете туризма.Пока предполагается открыть 118 мест отдыха у воды, подсчитали чиновники.Также будут работать 182 парка, а для любителей пикников станут доступны 84 зоны отдыха.Гости области и местные жители смогут посетить более 300 усадеб в Подмосковье и 218 летних кафе.Поправить здоровье в регионе желающие смогут в 86 санаториях. Для детей откроются 118 лагерей.
https://ria.ru/20220513/glempingi-1788269797.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, московская область (подмосковье), клин, лыткарино, новости - туризм, пляжи
11:10 16.05.2022 (обновлено: 11:15 16.05.2022)
В Подмосковье в летнем сезоне откроются более 100 пляжей
В Подмосковье в летнем сезоне откроются более 100 пляжей и 84 зоны для пикников
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Более 100 пляжей заработают в летнем сезоне в Московской области, сообщили в региональном комитете туризма.
Пока предполагается открыть 118 мест отдыха у воды, подсчитали чиновники.
Также будут работать 182 парка, а для любителей пикников станут доступны 84 зоны отдыха.
Гости области и местные жители смогут посетить более 300 усадеб в Подмосковье и 218 летних кафе.
Поправить здоровье в регионе желающие смогут в 86 санаториях. Для детей откроются 118 лагерей.