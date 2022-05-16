https://ria.ru/20220516/podmoskove-1788725681.html

В Подмосковье в летнем сезоне откроются более 100 пляжей

В Подмосковье в летнем сезоне откроются более 100 пляжей - РИА Новости, 16.05.2022

В Подмосковье в летнем сезоне откроются более 100 пляжей

Более 100 пляжей заработают в летнем сезоне в Московской области, сообщили в региональном комитете туризма. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:10

2022-05-16T11:10

2022-05-16T11:15

туризм

туризм

московская область (подмосковье)

клин

лыткарино

новости - туризм

пляжи

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Более 100 пляжей заработают в летнем сезоне в Московской области, сообщили в региональном комитете туризма.Пока предполагается открыть 118 мест отдыха у воды, подсчитали чиновники.Также будут работать 182 парка, а для любителей пикников станут доступны 84 зоны отдыха.Гости области и местные жители смогут посетить более 300 усадеб в Подмосковье и 218 летних кафе.Поправить здоровье в регионе желающие смогут в 86 санаториях. Для детей откроются 118 лагерей.

https://ria.ru/20220513/glempingi-1788269797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, московская область (подмосковье), клин, лыткарино, новости - туризм, пляжи