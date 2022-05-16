https://ria.ru/20220516/podderzhka-1788779766.html
Правительство выделит более миллиарда рублей на поддержку предприятий СКФО
Правительство выделит более миллиарда рублей на поддержку предприятий СКФО - РИА Новости, 16.05.2022
Правительство выделит более миллиарда рублей на поддержку предприятий СКФО
Правительство РФ дополнительно выделит свыше 1 миллиарда рублей на кредитно-гарантийную поддержку предприятий Северо-Кавказского Федерального округа (СКФО),... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:58
2022-05-16T12:58
2022-05-16T13:10
экономика
северо-кавказский федеральный округ
михаил мишустин
правительство рф
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделит свыше 1 миллиарда рублей на кредитно-гарантийную поддержку предприятий Северо-Кавказского Федерального округа (СКФО), сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Принято решение по малым и средним компаниям Северо-Кавказского Федерального округа. Правительство дополнительно направит свыше 1 миллиарда рублей на оказание им кредитно-гарантийной поддержки", - сказал он на совещании с вице-премьерами.По словам Мишустина, за счет этого в ближайшие 4 года предприятия смогут получить почти 14 миллиардов рублей, воспользоваться банковскими продуктами, оформить займы, в том числе, льготные на развитие дела и на текущие нужды.
https://ria.ru/20220505/skfo-1786920649.html
северо-кавказский федеральный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, северо-кавказский федеральный округ, михаил мишустин, правительство рф, россия
12:58 16.05.2022 (обновлено: 13:10 16.05.2022)
Правительство выделит более миллиарда рублей на поддержку предприятий СКФО
Правительство дополнительно направит более миллиарда рублей на поддержку предприятий СКФО