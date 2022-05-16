https://ria.ru/20220516/podderzhka-1788779766.html

Правительство выделит более миллиарда рублей на поддержку предприятий СКФО

Правительство выделит более миллиарда рублей на поддержку предприятий СКФО - РИА Новости, 16.05.2022

Правительство выделит более миллиарда рублей на поддержку предприятий СКФО

Правительство РФ дополнительно выделит свыше 1 миллиарда рублей на кредитно-гарантийную поддержку предприятий Северо-Кавказского Федерального округа (СКФО),... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T12:58

2022-05-16T12:58

2022-05-16T13:10

экономика

северо-кавказский федеральный округ

михаил мишустин

правительство рф

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделит свыше 1 миллиарда рублей на кредитно-гарантийную поддержку предприятий Северо-Кавказского Федерального округа (СКФО), сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Принято решение по малым и средним компаниям Северо-Кавказского Федерального округа. Правительство дополнительно направит свыше 1 миллиарда рублей на оказание им кредитно-гарантийной поддержки", - сказал он на совещании с вице-премьерами.По словам Мишустина, за счет этого в ближайшие 4 года предприятия смогут получить почти 14 миллиардов рублей, воспользоваться банковскими продуктами, оформить займы, в том числе, льготные на развитие дела и на текущие нужды.

https://ria.ru/20220505/skfo-1786920649.html

северо-кавказский федеральный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, северо-кавказский федеральный округ, михаил мишустин, правительство рф, россия