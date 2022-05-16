СК изучит документы с планами киевского режима о нападении на ДНР и Россию
СК запросит и изучит документы с планами киевского режима о нападении на ДНР и Россию
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Следственный комитет России запросит и изучит документы, свидетельствующие о планах киевского режима по нападению на территории ДНР и РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следователи запросят и изучат документы, свидетельствующие о планах киевского режима по нападению на территории ДНР и России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по информации в СМИ, в ходе спецоперации военными РФ найдены документы, свидетельствующие о том, что на Украине готовился захват не только Донецкой Народной Республики, но и Курской области и других прилегающих регионов России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.