Чавушоглу провел переговоры с генсеком НАТО Столтенбергом
Чавушоглу провел переговоры с генсеком НАТО после отказа Анкары Финляндии и Швеции
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом после заявлений официальной Анкары о том, что страна не скажет "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции НАТО, поскольку Анкара не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
"Сегодня состоялись переговоры по телефону главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу с генсеком НАТО", - сообщил собеседник агентства.
В воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс. По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.