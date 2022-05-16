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Премьер Греции назвал свою страну самым надежным партнером США - РИА Новости, 16.05.2022
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Премьер Греции назвал свою страну самым надежным партнером США
Премьер Греции назвал свою страну самым надежным партнером США - РИА Новости, 16.05.2022
Премьер Греции назвал свою страну самым надежным партнером США
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция является самым надежным партнером США в "особенно неспокойной части мира", на встрече с... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:30
2022-05-16T17:33
в мире
цены на нефть
греция
сша
ближний восток
нато
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция является самым надежным партнером США в "особенно неспокойной части мира", на встрече с американским президентом Джо Байденом он намерен обсудить укрепление стратегии двустороннего сотрудничества.Мицотакис 16 и 17 мая находится в Вашингтоне, в понедельник его примет Байден, во вторник греческий премьер выступит в конгрессе на совместном заседании сената и палаты представителей."Это важный визит для меня лично и для Греции, поскольку он совпадает с 201-й годовщиной начала борьбы за независимость Греции. Визит должен был состояться в прошлом году, но из-за пандемии он был запланирован на этот год", - сказал Мицотакис в интервью американской телесети MSNBC, текст которого распространила пресс-служба премьера."Это возможность отметить путь двух действующих демократий и подтвердить нашу взаимную стратегическую приверженность. И Греция, очевидно, является самым надежным партнером, который сейчас есть у Соединенных Штатов Америки в особенно неспокойной части мира. Поэтому мы обсудим укрепление нашей стратегии двустороннего сотрудничества", - отметил греческий премьер.По его словам, будет обсуждаться ситуация на Украине и ее последствия для европейского континента.Мицотакис сказал, что хотел бы донести до американцев, что экономика Греции восстановилась после "очень болезненного финансового кризиса"."Я также думаю, что мы справились с COVID лучше, чем большинство европейских стран. Многие американские компании инвестируют в Грецию. В Грецию приезжает много американских туристов. Этим летом у нас самое большое количество прямых рейсов между США и Грецией. Так что это динамичная экономика, открытая для бизнеса, открытая для привлечения американских инвестиций, - заявил он."Греция является для Соединенных Штатов Америки стабильным партнером в сложном соседстве мира. Мы играем важную роль на Балканах. У нас очень хорошие отношения с Ближним Востоком. Мы хотим, чтобы Греция стала региональным энергетическим узлом для транспортировки газа, а вскоре, возможно, и водорода с Ближнего Востока в Европу. Мы хотим воспользоваться нашим важным геополитическим положением и тем, что мы стабильная и сильная демократия, член Европейского Союза, член НАТО. Поэтому мы надежный партнер для США", - добавил премьер.
https://radiosputnik.ria.ru/20220510/soglashenie-1787788215.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220512/gretsiya-1788168115.html
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в мире, цены на нефть, греция, сша, ближний восток, нато, кириакос мицотакис
17:30 16.05.2022 (обновлено: 17:33 16.05.2022)
 
Премьер Греции назвал свою страну самым надежным партнером США

Премьер Мицотакис: Греции является самым надежным партнером США

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
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АФИНЫ, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция является самым надежным партнером США в "особенно неспокойной части мира", на встрече с американским президентом Джо Байденом он намерен обсудить укрепление стратегии двустороннего сотрудничества.
Мицотакис 16 и 17 мая находится в Вашингтоне, в понедельник его примет Байден, во вторник греческий премьер выступит в конгрессе на совместном заседании сената и палаты представителей.
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"Это важный визит для меня лично и для Греции, поскольку он совпадает с 201-й годовщиной начала борьбы за независимость Греции. Визит должен был состояться в прошлом году, но из-за пандемии он был запланирован на этот год", - сказал Мицотакис в интервью американской телесети MSNBC, текст которого распространила пресс-служба премьера.
"Это возможность отметить путь двух действующих демократий и подтвердить нашу взаимную стратегическую приверженность. И Греция, очевидно, является самым надежным партнером, который сейчас есть у Соединенных Штатов Америки в особенно неспокойной части мира. Поэтому мы обсудим укрепление нашей стратегии двустороннего сотрудничества", - отметил греческий премьер.
По его словам, будет обсуждаться ситуация на Украине и ее последствия для европейского континента.
Мицотакис сказал, что хотел бы донести до американцев, что экономика Греции восстановилась после "очень болезненного финансового кризиса".
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"Я также думаю, что мы справились с COVID лучше, чем большинство европейских стран. Многие американские компании инвестируют в Грецию. В Грецию приезжает много американских туристов. Этим летом у нас самое большое количество прямых рейсов между США и Грецией. Так что это динамичная экономика, открытая для бизнеса, открытая для привлечения американских инвестиций, - заявил он.
"Греция является для Соединенных Штатов Америки стабильным партнером в сложном соседстве мира. Мы играем важную роль на Балканах. У нас очень хорошие отношения с Ближним Востоком. Мы хотим, чтобы Греция стала региональным энергетическим узлом для транспортировки газа, а вскоре, возможно, и водорода с Ближнего Востока в Европу. Мы хотим воспользоваться нашим важным геополитическим положением и тем, что мы стабильная и сильная демократия, член Европейского Союза, член НАТО. Поэтому мы надежный партнер для США", - добавил премьер.
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