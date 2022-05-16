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В Европе варварски сносят памятники, переписывая историю, заявил Путин
В Европе варварски сносят памятники, переписывая историю, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2022
В Европе варварски сносят памятники, переписывая историю, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в западных странах варварски сносят памятники героям-освободителям Европы от фашистов, цинично переписывают историю,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:00
2022-05-16T15:00
2022-05-16T15:16
в мире
владимир путин
европа
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в западных странах варварски сносят памятники героям-освободителям Европы от фашистов, цинично переписывают историю, перечеркивают подвиги тех, кто выстрадал победу во Второй мировой войне.Выступая на саммите ОДКБ, Путин заявил, что странам организации необходимо противодействовать любым попыткам обеления нацистов, их пособников и современных их последователей."Это исключительно важно именно сейчас, когда в странах Европы варварски сносятся памятники героям-освободителям, запрещается возлагать цветы к мемориалам, цинично пытаются переписывать историю, восхваляя убийц и предателей и оскорбляя их жертв, перечеркивая подвиги тех, кто выстрадал победу и победил", - сказал Путин.
европа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, европа
15:00 16.05.2022 (обновлено: 15:16 16.05.2022)
В Европе варварски сносят памятники, переписывая историю, заявил Путин
Путин: в Европе перечеркивают подвиги тех, кто выстрадал победу во Второй мировой войне