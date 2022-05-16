https://ria.ru/20220516/oshibka-1788737184.html

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО станет ошибкой, заявил Рябков

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО станет ошибкой, заявил Рябков - РИА Новости, 16.05.2022

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО станет ошибкой, заявил Рябков

Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс станет тяжелой ошибкой с далеко идущими последствиями, заявил заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:51

2022-05-16T09:51

2022-05-16T11:30

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

швеция

финляндия

нато

россия

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс станет тяжелой ошибкой с далеко идущими последствиями, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей рябков.Он убежден, что предсказуемости в этой сфере станет гораздо меньше по мере возрастания общего уровня напряженности. Рябков выразил сожаление, что некоторые страны приносят здравый смысл в жертву фантомным представлениям о том, как действовать в сложившейся ситуации.В воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции приняла решение подать заявку на вступление в НАТО. При этом отмечается, что в случае ее одобрения Стокгольм выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на территории страны. По мнению премьер-министра Магдалены Андерссон, присоединение к блоку положительно скажется на безопасности государства и шведского народа.Об официальном решении вступиться в Североатлантический альянс также объявила Швеция. По информации СМИ, письма-заявки обе страны направят одновременно.После начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Хельсинки и Стокгольм начали говорить о возможном отказе от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, в свою очередь, пообещал обеспечить странам ускоренный процесс вступления в альянс.В России не раз подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Так, Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё заявил, что отказ от политики военного нейтралитета был бы ошибочным, так как никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно повлиять на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества.

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

https://ria.ru/20220516/nato-1788736268.html

швеция

финляндия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), швеция, финляндия, нато, россия