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Вступление Финляндии и Швеции в НАТО станет ошибкой, заявил Рябков - РИА Новости, 16.05.2022
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Вступление Финляндии и Швеции в НАТО станет ошибкой, заявил Рябков
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО станет ошибкой, заявил Рябков - РИА Новости, 16.05.2022
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО станет ошибкой, заявил Рябков
Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс станет тяжелой ошибкой с далеко идущими последствиями, заявил заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:51
2022-05-16T11:30
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
швеция
финляндия
нато
россия
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс станет тяжелой ошибкой с далеко идущими последствиями, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей рябков.Он убежден, что предсказуемости в этой сфере станет гораздо меньше по мере возрастания общего уровня напряженности. Рябков выразил сожаление, что некоторые страны приносят здравый смысл в жертву фантомным представлениям о том, как действовать в сложившейся ситуации.В воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции приняла решение подать заявку на вступление в НАТО. При этом отмечается, что в случае ее одобрения Стокгольм выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на территории страны. По мнению премьер-министра Магдалены Андерссон, присоединение к блоку положительно скажется на безопасности государства и шведского народа.Об официальном решении вступиться в Североатлантический альянс также объявила Швеция. По информации СМИ, письма-заявки обе страны направят одновременно.После начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Хельсинки и Стокгольм начали говорить о возможном отказе от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, в свою очередь, пообещал обеспечить странам ускоренный процесс вступления в альянс.В России не раз подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Так, Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё заявил, что отказ от политики военного нейтралитета был бы ошибочным, так как никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно повлиять на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества.
https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html
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сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), швеция, финляндия, нато, россия
09:51 16.05.2022 (обновлено: 11:30 16.05.2022)
 
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО станет ошибкой, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО ошибкой с последствиями

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
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Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс станет тяжелой ошибкой с далеко идущими последствиями, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей рябков.
"Ну, что делать. Таков уровень тех, кто принимает сегодня политические решения в соответствующих странах", — отметил дипломат.
Он убежден, что предсказуемости в этой сфере станет гораздо меньше по мере возрастания общего уровня напряженности. Рябков выразил сожаление, что некоторые страны приносят здравый смысл в жертву фантомным представлениям о том, как действовать в сложившейся ситуации.
В воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции приняла решение подать заявку на вступление в НАТО. При этом отмечается, что в случае ее одобрения Стокгольм выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на территории страны. По мнению премьер-министра Магдалены Андерссон, присоединение к блоку положительно скажется на безопасности государства и шведского народа.
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Об официальном решении вступиться в Североатлантический альянс также объявила Швеция. По информации СМИ, письма-заявки обе страны направят одновременно.
После начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Хельсинки и Стокгольм начали говорить о возможном отказе от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, в свою очередь, пообещал обеспечить странам ускоренный процесс вступления в альянс.
В России не раз подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Так, Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё заявил, что отказ от политики военного нейтралитета был бы ошибочным, так как никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно повлиять на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества.
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Сергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ШвецияФинляндияНАТОРоссия
 
 
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