Рейтинг@Mail.ru
Помощник Кадырова поблагодарил Запад за поставленное Украине оружие - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/oruzhie-1788816115.html
Помощник Кадырова поблагодарил Запад за поставленное Украине оружие
Помощник Кадырова поблагодарил Запад за поставленное Украине оружие - РИА Новости, 16.05.2022
Помощник Кадырова поблагодарил Запад за поставленное Украине оружие
Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов поблагодарил западных партнеров Украины за поставленное Киеву вооружение, которое становится трофейным. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:10
2022-05-16T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
апти алаудинов
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321441_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b7986550f0435f41d3d99fda01c1cd7.jpg
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 16 мая - РИА Новости. Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов поблагодарил западных партнеров Украины за поставленное Киеву вооружение, которое становится трофейным.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении завода "Заря" в Рубежном от украинских националистов. Народная милиция ЛНР подтвердила данную информацию, уточнив, что промышленная зона города Рубежное полностью зачищена."Мы хотели бы сказать огромные слова благодарности президенту Америки, всем президентам Европейских стран. Спасибо большое, вы нас очень хорошо дооснастили. У нас имеется огромное количество вооружения, которое они отправляют украинским нашим противникам. У нас очень много боеприпасов, вооружения, у нас очень много "Javelin" (американский переносной противотанковый ракетный комплекс – ред.), у нас очень много "стволов" разного характера, которые они им отправили. Спасибо большое", - сказал Алаудинов, комментируя поставки Киеву иностранного вооружения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/ukraina-1785239438.html
https://ria.ru/20220325/trofey-1780112192.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321441_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_24f68e7402a410eb523174fb6f8ca5c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, апти алаудинов, нато, ситуация в днр и лнр
15:10 16.05.2022
 
Помощник Кадырова поблагодарил Запад за поставленное Украине оружие

Помощник Кадырова Алаудинов поблагодарил Запад за поставленное Украине оружие

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
Читать ria.ru в
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 16 мая - РИА Новости. Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов поблагодарил западных партнеров Украины за поставленное Киеву вооружение, которое становится трофейным.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении завода "Заря" в Рубежном от украинских националистов. Народная милиция ЛНР подтвердила данную информацию, уточнив, что промышленная зона города Рубежное полностью зачищена.
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 08:12Специальная военная операция на Украине
Советское оружие зарекомендовало себя на Украине, заявили в ДНР
"Мы хотели бы сказать огромные слова благодарности президенту Америки, всем президентам Европейских стран. Спасибо большое, вы нас очень хорошо дооснастили. У нас имеется огромное количество вооружения, которое они отправляют украинским нашим противникам. У нас очень много боеприпасов, вооружения, у нас очень много "Javelin" (американский переносной противотанковый ракетный комплекс – ред.), у нас очень много "стволов" разного характера, которые они им отправили. Спасибо большое", - сказал Алаудинов, комментируя поставки Киеву иностранного вооружения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские десантники демонстрируют переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW, захваченные в бою против украинских военнослужащих на Украине. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 16:37Специальная военная операция на Украине
Россия передала Донбассу 113 трофейных бронемашин и 138 "Джавелинов"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровАпти АлаудиновНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала