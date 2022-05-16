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Помощник Кадырова поблагодарил Запад за поставленное Украине оружие

Помощник Кадырова поблагодарил Запад за поставленное Украине оружие - РИА Новости, 16.05.2022

Помощник Кадырова поблагодарил Запад за поставленное Украине оружие

Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов поблагодарил западных партнеров Украины за поставленное Киеву вооружение, которое становится трофейным. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:10

2022-05-16T15:10

2022-05-16T15:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

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рамзан кадыров

апти алаудинов

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 16 мая - РИА Новости. Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов поблагодарил западных партнеров Украины за поставленное Киеву вооружение, которое становится трофейным.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении завода "Заря" в Рубежном от украинских националистов. Народная милиция ЛНР подтвердила данную информацию, уточнив, что промышленная зона города Рубежное полностью зачищена."Мы хотели бы сказать огромные слова благодарности президенту Америки, всем президентам Европейских стран. Спасибо большое, вы нас очень хорошо дооснастили. У нас имеется огромное количество вооружения, которое они отправляют украинским нашим противникам. У нас очень много боеприпасов, вооружения, у нас очень много "Javelin" (американский переносной противотанковый ракетный комплекс – ред.), у нас очень много "стволов" разного характера, которые они им отправили. Спасибо большое", - сказал Алаудинов, комментируя поставки Киеву иностранного вооружения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/ukraina-1785239438.html

https://ria.ru/20220325/trofey-1780112192.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, апти алаудинов, нато, ситуация в днр и лнр