https://ria.ru/20220516/orban-1788864693.html

Орбан: Венгрия ответит на вызовы успешной экономической политикой

Орбан: Венгрия ответит на вызовы успешной экономической политикой - РИА Новости, 16.05.2022

Орбан: Венгрия ответит на вызовы успешной экономической политикой

Ответом на вызовы будущего десятилетия может стать успешная экономическая политика на национальной основе, заявил после переизбрания премьер Венгрии Виктор... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:42

2022-05-16T17:42

2022-05-16T17:42

венгрия

в мире

виктор орбан

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ответом на вызовы будущего десятилетия может стать успешная экономическая политика на национальной основе, заявил после переизбрания премьер Венгрии Виктор Орбан."Ответом на вызовы будущего десятилетия может стать зиждущаяся на национальной основе успешная экономическая политика... В грядущий период Венгрия тоже будет развивать экономику на основе инвестиций высокого уровня", - сказал он. Трансляцию вел канал М1.

https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788841946.html

венгрия

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Владимир Лаврентьев

венгрия, в мире, виктор орбан