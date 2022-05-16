https://ria.ru/20220516/orban-1788864693.html
Орбан: Венгрия ответит на вызовы успешной экономической политикой
Орбан: Венгрия ответит на вызовы успешной экономической политикой - РИА Новости, 16.05.2022
Орбан: Венгрия ответит на вызовы успешной экономической политикой
Ответом на вызовы будущего десятилетия может стать успешная экономическая политика на национальной основе, заявил после переизбрания премьер Венгрии Виктор... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:42
2022-05-16T17:42
2022-05-16T17:42
венгрия
в мире
виктор орбан
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ответом на вызовы будущего десятилетия может стать успешная экономическая политика на национальной основе, заявил после переизбрания премьер Венгрии Виктор Орбан."Ответом на вызовы будущего десятилетия может стать зиждущаяся на национальной основе успешная экономическая политика... В грядущий период Венгрия тоже будет развивать экономику на основе инвестиций высокого уровня", - сказал он. Трансляцию вел канал М1.
https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788841946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, в мире, виктор орбан
Орбан: Венгрия ответит на вызовы успешной экономической политикой
Премьер Венгрии Орбан: страна ответит на вызовы будущего успешной экономической политикой