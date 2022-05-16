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Орбан: Венгрия ответит на вызовы успешной экономической политикой - РИА Новости, 16.05.2022
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Орбан: Венгрия ответит на вызовы успешной экономической политикой
Орбан: Венгрия ответит на вызовы успешной экономической политикой - РИА Новости, 16.05.2022
Орбан: Венгрия ответит на вызовы успешной экономической политикой
Ответом на вызовы будущего десятилетия может стать успешная экономическая политика на национальной основе, заявил после переизбрания премьер Венгрии Виктор... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:42
2022-05-16T17:42
венгрия
в мире
виктор орбан
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ответом на вызовы будущего десятилетия может стать успешная экономическая политика на национальной основе, заявил после переизбрания премьер Венгрии Виктор Орбан."Ответом на вызовы будущего десятилетия может стать зиждущаяся на национальной основе успешная экономическая политика... В грядущий период Венгрия тоже будет развивать экономику на основе инвестиций высокого уровня", - сказал он. Трансляцию вел канал М1.
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венгрия, в мире, виктор орбан
17:42 16.05.2022
 
Орбан: Венгрия ответит на вызовы успешной экономической политикой

Премьер Венгрии Орбан: страна ответит на вызовы будущего успешной экономической политикой

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ответом на вызовы будущего десятилетия может стать успешная экономическая политика на национальной основе, заявил после переизбрания премьер Венгрии Виктор Орбан.
"Ответом на вызовы будущего десятилетия может стать зиждущаяся на национальной основе успешная экономическая политика... В грядущий период Венгрия тоже будет развивать экономику на основе инвестиций высокого уровня", - сказал он. Трансляцию вел канал М1.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16:30
Орбан: Венгрия одобряет санкции, которые не угрожают ее энергобезопасности
 
ВенгрияВ миреВиктор Орбан
 
 
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