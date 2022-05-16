Рейтинг@Mail.ru
В Курской области отменили COVID-ограничения - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220516/ogranicheniya-1788780097.html
В Курской области отменили COVID-ограничения
В Курской области отменили COVID-ограничения - РИА Новости, 16.05.2022
В Курской области отменили COVID-ограничения
Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил об отмене всех введенных из-за COVID-19 ограничений в связи с благополучной эпидемиологической ситуацией, при РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:59
2022-05-16T13:31
распространение коронавируса
здоровье - общество
курская область
роман старовойт
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156301/62/1563016286_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_0836e2655d3fd81a02e81de0564ca14a.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил об отмене всех введенных из-за COVID-19 ограничений в связи с благополучной эпидемиологической ситуацией, при этом остается рекомендацией ношение масок в местах большого скопления людей и в закрытых помещениях.В понедельник Старовойт провел оперативное совещание в администрации региона, видеотрансляция совещания опубликована в социальной сети "ВКонтакте".Губернатор отметил, что в регионе за минувшие сутки было выявлено 30 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, четыре человека были госпитализированы. При этом, отметил Старовойт, за сутки выписали 147 человек."Слава богу, нет у нас скончавшихся от коронавирусной инфекции (за сутки – ред.). Принимаем решение о снятии всех ковидных ограничений, кроме того, что оставляем режим повышенной готовности на территории Курской области и рекомендуем использовать маски в местах большого скопления людей и в закрытых помещениях", - подчеркнул губернатор.Он поручил подготовить все соответствующие данному решению документы.В своем Telegram-канале Старовойт сообщил, что в связи со снятием ограничений в учебных заведениях теперь можно проводить массовые спортивные и культурные мероприятия с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, а родителям разрешается посещать их, включая выпускные в детских садах и школах.
https://ria.ru/20220516/koronavirus-1788758002.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156301/62/1563016286_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_a7b283b2523888ee0bbd5942c95ee289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, курская область, роман старовойт, коронавирус covid-19
12:59 16.05.2022 (обновлено: 13:31 16.05.2022)
 
В Курской области отменили COVID-ограничения

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене всех COVID-ограничений

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил об отмене всех введенных из-за COVID-19 ограничений в связи с благополучной эпидемиологической ситуацией, при этом остается рекомендацией ношение масок в местах большого скопления людей и в закрытых помещениях.
В понедельник Старовойт провел оперативное совещание в администрации региона, видеотрансляция совещания опубликована в социальной сети "ВКонтакте".
Губернатор отметил, что в регионе за минувшие сутки было выявлено 30 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, четыре человека были госпитализированы. При этом, отметил Старовойт, за сутки выписали 147 человек.
"Слава богу, нет у нас скончавшихся от коронавирусной инфекции (за сутки – ред.). Принимаем решение о снятии всех ковидных ограничений, кроме того, что оставляем режим повышенной готовности на территории Курской области и рекомендуем использовать маски в местах большого скопления людей и в закрытых помещениях", - подчеркнул губернатор.
Он поручил подготовить все соответствующие данному решению документы.
В своем Telegram-канале Старовойт сообщил, что в связи со снятием ограничений в учебных заведениях теперь можно проводить массовые спортивные и культурные мероприятия с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, а родителям разрешается посещать их, включая выпускные в детских садах и школах.
Сотрудники первого в России амбулаторного Covid-центра в Якутске - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
11:35Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1127 человек с COVID-19
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКурская областьРоман СтаровойтКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала