https://ria.ru/20220516/ogranicheniya-1788780097.html

В Курской области отменили COVID-ограничения

В Курской области отменили COVID-ограничения - РИА Новости, 16.05.2022

В Курской области отменили COVID-ограничения

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил об отмене всех введенных из-за COVID-19 ограничений в связи с благополучной эпидемиологической ситуацией, при РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T12:59

2022-05-16T12:59

2022-05-16T13:31

распространение коронавируса

здоровье - общество

курская область

роман старовойт

коронавирус covid-19

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил об отмене всех введенных из-за COVID-19 ограничений в связи с благополучной эпидемиологической ситуацией, при этом остается рекомендацией ношение масок в местах большого скопления людей и в закрытых помещениях.В понедельник Старовойт провел оперативное совещание в администрации региона, видеотрансляция совещания опубликована в социальной сети "ВКонтакте".Губернатор отметил, что в регионе за минувшие сутки было выявлено 30 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, четыре человека были госпитализированы. При этом, отметил Старовойт, за сутки выписали 147 человек."Слава богу, нет у нас скончавшихся от коронавирусной инфекции (за сутки – ред.). Принимаем решение о снятии всех ковидных ограничений, кроме того, что оставляем режим повышенной готовности на территории Курской области и рекомендуем использовать маски в местах большого скопления людей и в закрытых помещениях", - подчеркнул губернатор.Он поручил подготовить все соответствующие данному решению документы.В своем Telegram-канале Старовойт сообщил, что в связи со снятием ограничений в учебных заведениях теперь можно проводить массовые спортивные и культурные мероприятия с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, а родителям разрешается посещать их, включая выпускные в детских садах и школах.

https://ria.ru/20220516/koronavirus-1788758002.html

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здоровье - общество, курская область, роман старовойт, коронавирус covid-19