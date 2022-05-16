https://ria.ru/20220516/odkb-1788831778.html
Заявление Генерального секретаря ОДКБ по итогам встречи глав государств
Заявление Генерального секретаря ОДКБ по итогам встречи глав государств - РИА Новости, 16.05.2022
Заявление Генерального секретаря ОДКБ по итогам встречи глав государств
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выступает по итогам встречи глав государств — участников организации в Москве. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:05
2022-05-16T17:05
2022-05-16T17:05
безопасность
одкб
станислав зась
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Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выступает по итогам встречи глав государств — участников организации в Москве.
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Заявление Генерального секретаря ОДКБ по итогам встречи глав государств
LIVE: Заявление Генерального секретаря ОДКБ по итогам встречи глав государств
2022-05-16T17:05
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PT12M05S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, одкб, станислав зась, видео
Заявление Генерального секретаря ОДКБ по итогам встречи глав государств
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выступает по итогам встречи глав государств — участников организации в Москве.
2022-05-16T17:05
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PT12M05S
Заявление Генерального секретаря ОДКБ по итогам встречи глав государств
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выступает по итогам встречи глав государств — участников организации в Москве.