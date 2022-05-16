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Заявление Генерального секретаря ОДКБ по итогам встречи глав государств - РИА Новости, 16.05.2022
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Заявление Генерального секретаря ОДКБ по итогам встречи глав государств
Заявление Генерального секретаря ОДКБ по итогам встречи глав государств - РИА Новости, 16.05.2022
Заявление Генерального секретаря ОДКБ по итогам встречи глав государств
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выступает по итогам встречи глав государств — участников организации в Москве. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:05
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безопасность
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Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выступает по итогам встречи глав государств — участников организации в Москве.
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LIVE: Заявление Генерального секретаря ОДКБ по итогам встречи глав государств
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безопасность, одкб, станислав зась, видео
Заявление Генерального секретаря ОДКБ по итогам встречи глав государств
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выступает по итогам встречи глав государств — участников организации в Москве.
2022-05-16T17:05
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PT12M05S
17:05 16.05.2022
 

Заявление Генерального секретаря ОДКБ по итогам встречи глав государств

Читать ria.ru в
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выступает по итогам встречи глав государств — участников организации в Москве.
 
БезопасностьОДКБСтанислав Зась
 
 
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