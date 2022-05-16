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В ОДКБ выразили озабоченность тенденцией к силовому вмешательству - РИА Новости, 16.05.2022
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В ОДКБ выразили озабоченность тенденцией к силовому вмешательству
В ОДКБ выразили озабоченность тенденцией к силовому вмешательству - РИА Новости, 16.05.2022
В ОДКБ выразили озабоченность тенденцией к силовому вмешательству
ОДКБ серьезно обеспокоена тенденцией к силовому вмешательству в кризисные ситуации в обход международно-правовых норм, говорится в заявлении Совета коллективной РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:41
2022-05-16T15:51
в мире
москва
одкб
оон
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ОДКБ серьезно обеспокоена тенденцией к силовому вмешательству в кризисные ситуации в обход международно-правовых норм, говорится в заявлении Совета коллективной безопасности ОДКБ."Серьезно обеспокоены тенденцией к силовому вмешательству в кризисные ситуации в обход общепризнанных международно-правовых норм и принципов, использованием силы или угрозой применения силы для решения конфликтов в нарушение Устава ООН", - отмечается в заявлении в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием ОДКБ.В понедельник в Москве состоялся юбилейный саммит лидеров стран ОДКБ.
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в мире, москва, одкб, оон
15:41 16.05.2022 (обновлено: 15:51 16.05.2022)
 
В ОДКБ выразили озабоченность тенденцией к силовому вмешательству

Лидеры ОДКБ озабочены тенденцией к силовому вмешательству в кризисные ситуации

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования перед началом встречи лидеров государств - членов ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования перед началом встречи лидеров государств - членов ОДКБ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ОДКБ серьезно обеспокоена тенденцией к силовому вмешательству в кризисные ситуации в обход международно-правовых норм, говорится в заявлении Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"Серьезно обеспокоены тенденцией к силовому вмешательству в кризисные ситуации в обход общепризнанных международно-правовых норм и принципов, использованием силы или угрозой применения силы для решения конфликтов в нарушение Устава ООН", - отмечается в заявлении в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием ОДКБ.
В понедельник в Москве состоялся юбилейный саммит лидеров стран ОДКБ.
Встреча лидеров государств - членов ОДКБ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
15:31
ОДКБ накопила потенциал для противодействия широкому спектру вызовов
 
В миреМоскваОДКБООН
 
 
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