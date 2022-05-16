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В ОДКБ выразили озабоченность тенденцией к силовому вмешательству

В ОДКБ выразили озабоченность тенденцией к силовому вмешательству - РИА Новости, 16.05.2022

В ОДКБ выразили озабоченность тенденцией к силовому вмешательству

ОДКБ серьезно обеспокоена тенденцией к силовому вмешательству в кризисные ситуации в обход международно-правовых норм, говорится в заявлении Совета коллективной РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:41

2022-05-16T15:41

2022-05-16T15:51

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ОДКБ серьезно обеспокоена тенденцией к силовому вмешательству в кризисные ситуации в обход международно-правовых норм, говорится в заявлении Совета коллективной безопасности ОДКБ."Серьезно обеспокоены тенденцией к силовому вмешательству в кризисные ситуации в обход общепризнанных международно-правовых норм и принципов, использованием силы или угрозой применения силы для решения конфликтов в нарушение Устава ООН", - отмечается в заявлении в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием ОДКБ.В понедельник в Москве состоялся юбилейный саммит лидеров стран ОДКБ.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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