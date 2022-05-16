https://ria.ru/20220516/odkb-1788825960.html
Лидеры ОДКБ выразили озабоченность ситуацией в Афганистане
Лидеры ОДКБ выразили озабоченность ситуацией в Афганистане - РИА Новости, 16.05.2022
Лидеры ОДКБ выразили озабоченность ситуацией в Афганистане
Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразили обеспокоенность ситуацией в Афганистане и на других внешних границах государств –... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:38
2022-05-16T15:38
2022-05-16T15:45
в мире
одкб
афганистан
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразили обеспокоенность ситуацией в Афганистане и на других внешних границах государств – членов ОДКБ."Вызывает озабоченность ситуация в Афганистане и на других внешних границах государств – членов ОДКБ. В связи с этим выражаем готовность обеспечить безопасность рубежей зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220516/odkb-1788824058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одкб, афганистан
15:38 16.05.2022 (обновлено: 15:45 16.05.2022)
Лидеры ОДКБ выразили озабоченность ситуацией в Афганистане
Лидеры ОДКБ выразили озабоченность ситуацией в Афганистане