https://ria.ru/20220516/odkb-1788825960.html

Лидеры ОДКБ выразили озабоченность ситуацией в Афганистане

Лидеры ОДКБ выразили озабоченность ситуацией в Афганистане - РИА Новости, 16.05.2022

Лидеры ОДКБ выразили озабоченность ситуацией в Афганистане

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразили обеспокоенность ситуацией в Афганистане и на других внешних границах государств –... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:38

2022-05-16T15:38

2022-05-16T15:45

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афганистан

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразили обеспокоенность ситуацией в Афганистане и на других внешних границах государств – членов ОДКБ."Вызывает озабоченность ситуация в Афганистане и на других внешних границах государств – членов ОДКБ. В связи с этим выражаем готовность обеспечить безопасность рубежей зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в документе.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одкб, афганистан