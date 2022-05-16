https://ria.ru/20220516/odkb-1788805274.html
В ОДКБ не всегда срабатывают постулаты единства, заявил Лукашенко
В ОДКБ не всегда срабатывают постулаты единства, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.05.2022
В ОДКБ не всегда срабатывают постулаты единства, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые государства ОДКБ запрещают полеты в другие страны организации, постулаты единства срабатывают не... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:34
2022-05-16T14:34
2022-05-16T15:15
в мире
александр лукашенко
одкб
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649867_0:0:3184:1790_1920x0_80_0_0_7b6953d3af7de691662c06f7e4a24b4d.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые государства ОДКБ запрещают полеты в другие страны организации, постулаты единства срабатывают не всегда."Однако можно ли сегодня утверждать, что мы в нашей организации вместе также связаны узами солидарности и поддержки? Как показывают последние события, может, я ошибаюсь, но, похоже, нет. Чего только стоит запрет отдельными партнерами по ОДКБ полетов к ним самолетов национальных авиакомпаний других членов организации", - сказал он, выступая на саммите ОДКБ в понедельник в Москве.
https://ria.ru/20220516/odkb-1788806101.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649867_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_37cfc17ad4f0914f8897ff647f9e7dbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, одкб, москва
14:34 16.05.2022 (обновлено: 15:15 16.05.2022)
В ОДКБ не всегда срабатывают постулаты единства, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко: некоторые члены ОДКБ запрещают полеты в другие страны организации