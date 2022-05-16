Рейтинг@Mail.ru
В ОДКБ не всегда срабатывают постулаты единства, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/odkb-1788805274.html
В ОДКБ не всегда срабатывают постулаты единства, заявил Лукашенко
В ОДКБ не всегда срабатывают постулаты единства, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.05.2022
В ОДКБ не всегда срабатывают постулаты единства, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые государства ОДКБ запрещают полеты в другие страны организации, постулаты единства срабатывают не... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:34
2022-05-16T15:15
в мире
александр лукашенко
одкб
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649867_0:0:3184:1790_1920x0_80_0_0_7b6953d3af7de691662c06f7e4a24b4d.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые государства ОДКБ запрещают полеты в другие страны организации, постулаты единства срабатывают не всегда."Однако можно ли сегодня утверждать, что мы в нашей организации вместе также связаны узами солидарности и поддержки? Как показывают последние события, может, я ошибаюсь, но, похоже, нет. Чего только стоит запрет отдельными партнерами по ОДКБ полетов к ним самолетов национальных авиакомпаний других членов организации", - сказал он, выступая на саммите ОДКБ в понедельник в Москве.
https://ria.ru/20220516/odkb-1788806101.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649867_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_37cfc17ad4f0914f8897ff647f9e7dbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр лукашенко, одкб, москва
14:34 16.05.2022 (обновлено: 15:15 16.05.2022)
 
В ОДКБ не всегда срабатывают постулаты единства, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: некоторые члены ОДКБ запрещают полеты в другие страны организации

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые государства ОДКБ запрещают полеты в другие страны организации, постулаты единства срабатывают не всегда.
"Однако можно ли сегодня утверждать, что мы в нашей организации вместе также связаны узами солидарности и поддержки? Как показывают последние события, может, я ошибаюсь, но, похоже, нет. Чего только стоит запрет отдельными партнерами по ОДКБ полетов к ним самолетов национальных авиакомпаний других членов организации", - сказал он, выступая на саммите ОДКБ в понедельник в Москве.
Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
14:36
Лукашенко призвал усилить политическое взаимодействие в ОДКБ
 
В миреАлександр ЛукашенкоОДКБМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала