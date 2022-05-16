https://ria.ru/20220516/odkb-1788805274.html

В ОДКБ не всегда срабатывают постулаты единства, заявил Лукашенко

В ОДКБ не всегда срабатывают постулаты единства, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.05.2022

В ОДКБ не всегда срабатывают постулаты единства, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые государства ОДКБ запрещают полеты в другие страны организации, постулаты единства срабатывают не... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:34

2022-05-16T14:34

2022-05-16T15:15

в мире

александр лукашенко

одкб

москва

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые государства ОДКБ запрещают полеты в другие страны организации, постулаты единства срабатывают не всегда."Однако можно ли сегодня утверждать, что мы в нашей организации вместе также связаны узами солидарности и поддержки? Как показывают последние события, может, я ошибаюсь, но, похоже, нет. Чего только стоит запрет отдельными партнерами по ОДКБ полетов к ним самолетов национальных авиакомпаний других членов организации", - сказал он, выступая на саммите ОДКБ в понедельник в Москве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, одкб, москва