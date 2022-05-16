https://ria.ru/20220516/obvinenie-1788916500.html

Основатель Amazon Безос обвинил власти США в рекордной инфляции

Основатель Amazon Безос обвинил власти США в рекордной инфляции - РИА Новости, 16.05.2022

Основатель Amazon Безос обвинил власти США в рекордной инфляции

Один из богатейших людей планеты, основатель Amazon Джефф Безос вступил в заочную полемику с администрацией США, обвинив власти в инфляции и попытке отвлечь... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T23:41

2022-05-16T23:41

2022-05-16T23:41

в мире

джо байден

сша

джефф безос

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Один из богатейших людей планеты, основатель Amazon Джефф Безос вступил в заочную полемику с администрацией США, обвинив власти в инфляции и попытке отвлечь людей от ее причин."Они хотят замылить тему, и это понятно. Они-то знают, что инфляция больше всего бьет по самым нуждающимся, не профсоюзы и богатые люди вызывают инфляцию", - написал Безос в Twitter."Помните, администрация пыталась всеми силами добавить в федеральный бюджет еще 3,5 триллиона долларов? У них не получилось, но если бы получилось, инфляция была бы еще выше, чем сегодня, когда она уже достигла рекорда за последние 40 лет", - написал предприниматель, комментируя заявление Белого дома, ставшее ответом на серию его твитов в предыдущие дни.В заявлении представителя Белого дома Эндрю Бейтса говорится, что "нетрудно догадаться, почему один из самых богатых жителей Земли выступает против экономической политики для среднего класса", и указывается, что "неудивительно, что сообщения в Twitter появились после встречи президента с профсоюзами, в том числе сотрудниками компании Amazon".В пятницу президент США Джо Байден, не обращаясь конкретно к Безосу, написал в Twitter: "Хотите снизить инфляцию? Давайте обеспечим, чтобы самые богатые платили свою честную долю (налогов - ред.)""Новообразованное Управление по дезинформации должно расследовать этот твит, или они лучше должны создать Управление чепухи", - возмутился Безос, который в отличие от своего конкурента Илона Маска раньше не был замечен в публичных спорах с действующей администрацией."Повышение налогов обсудить можно, борьбу с инфляцией обсуждать крайне важно, но смешивать их вместе - это просто попытка ввести в заблуждение", - написал Безос президенту США в пятницу.Два дня спустя, продолжая полемику с властями в Twitter, предприниматель написал: "Администрация очень пыталась влить еще больше денег в уже перегретую экономику, и только (сенатор Джо) Манчин спас их от их самих. Инфляция - это регрессивный налог, который больше всего бьет по самым необеспеченным". По его словам, "введение в заблуждение не помогает стране".Программа Байдена по беспрецедентным инвестициям в социальную сферу и борьбу с изменениями климата Build Back Better ("Отстроим лучше, чем было") лишилась поддержки в сенате в конце декабря прошлого года. Главной причиной провала стала позиция сенатора-демократа Джо Манчина, который, несмотря на попытки Байдена уговорить его лично, неоднократно давал понять, что считает данный план разорительным для страны.

https://ria.ru/20220516/koshmar-1788715169.html

https://ria.ru/20220516/ssha-1788878622.html

https://ria.ru/20220513/amerika-1788214221.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, сша, джефф безос