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Жители херсонской Чернобаевки рассказали подробности украинского обстрела - РИА Новости, 16.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/obstrel-1788880975.html
Жители херсонской Чернобаевки рассказали подробности украинского обстрела
Жители херсонской Чернобаевки рассказали подробности украинского обстрела - РИА Новости, 16.05.2022
Жители херсонской Чернобаевки рассказали подробности украинского обстрела
Жители села Чернобаевка Херсонской области рассказали корреспонденту РИА Новости подробности украинского обстрела. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:48
2022-05-16T19:07
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
херсонская область
вооруженные силы украины
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ЧЕРНОБАЕВКА (Херсонская область), 16 мая - РИА Новости. Жители села Чернобаевка Херсонской области рассказали корреспонденту РИА Новости подробности украинского обстрела.Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости сообщил о серии взрывов на окраинах Херсона - по воздушным целям отработала российская ПВО. Глава чернобаевской администрации Юрий Турулев сообщил РИА Новости, что в результате этого обстрела погиб пожилой мужчина в Чернобаевке, еще один мирный житель ранен."Сегодня примерно в 10.40 утра произошел очередной обстрел села Чернобаевка кассетным зарядом. Во двор упала кассета, вы видите результат. Там сидел пожилой мужчина 83 лет, осколок прилетел ему прямо в голову, и он погиб на месте", - рассказал РИА Новости глава чернобаевской администрации Юрий Турулев.Другой житель села рассказал РИА Новости, что в результате обстрела его брата госпитализировали с ранением. "Брат - инвалид третьей группы, я затянул его в этот дом, осколок попал ему в ягодицу. Его отвезли в больницу", - поделился мужчина. Он добавил, что из-за обстрела погиб его пес алабай, который в этот время был на цепи во дворе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Жители Херсонской области рассказали подробности обстрела украинскими войсками
Жители Херсонской области рассказали подробности обстрела украинскими войсками
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украина, донбасс, херсонская область , вооруженные силы украины
18:48 16.05.2022 (обновлено: 19:07 16.05.2022)
 
Жители херсонской Чернобаевки рассказали подробности украинского обстрела

Жители херсонской Чернобаевки рассказали подробности украинского обстрела

Поселок Чернобаевка
Поселок Чернобаевка
Поселок Чернобаевка. Архивное фото
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ЧЕРНОБАЕВКА (Херсонская область), 16 мая - РИА Новости. Жители села Чернобаевка Херсонской области рассказали корреспонденту РИА Новости подробности украинского обстрела.
Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости сообщил о серии взрывов на окраинах Херсона - по воздушным целям отработала российская ПВО. Глава чернобаевской администрации Юрий Турулев сообщил РИА Новости, что в результате этого обстрела погиб пожилой мужчина в Чернобаевке, еще один мирный житель ранен.
"Сегодня примерно в 10.40 утра произошел очередной обстрел села Чернобаевка кассетным зарядом. Во двор упала кассета, вы видите результат. Там сидел пожилой мужчина 83 лет, осколок прилетел ему прямо в голову, и он погиб на месте", - рассказал РИА Новости глава чернобаевской администрации Юрий Турулев.
Другой житель села рассказал РИА Новости, что в результате обстрела его брата госпитализировали с ранением. "Брат - инвалид третьей группы, я затянул его в этот дом, осколок попал ему в ягодицу. Его отвезли в больницу", - поделился мужчина. Он добавил, что из-за обстрела погиб его пес алабай, который в этот время был на цепи во дворе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонбассХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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