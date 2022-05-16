https://ria.ru/20220516/oborudovanie-1788792269.html

Суд передал РЖД оборудование Siemens для ремонта высокоскоростных поездов

Суд передал РЖД оборудование Siemens для ремонта высокоскоростных поездов - РИА Новости, 16.05.2022

Суд передал РЖД оборудование Siemens для ремонта высокоскоростных поездов

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области передал ОАО "Российские железные дороги" для хранения и использования принадлежащие Siemens Mobility... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:46

2022-05-16T13:46

2022-05-16T13:46

экономика

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siemens ag

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области передал ОАО "Российские железные дороги" для хранения и использования принадлежащие Siemens Mobility GmbH (ООО "Сименс Мобильность") оборудование, инструменты и запчасти, необходимые для ремонта высокоскоростных поездов, следует из опубликованного определения суда.Обеспечительные меры приняты в рамках дела по иску РЖД, в котором истец требует признать недействительным одностороннее расторжение договора о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов от 20 апреля 2007 года и обязать Siemens Mobility исполнять обязательства по договору.К рассмотрению иска, поданного 26 апреля, суд приступит 22 июня, а обеспечительные меры были приняты по ходатайству истца 28 апреля. Суд согласился с его доводами о том, что ответчик зарегистрирован на территории Германии и в случае изъятия у РЖД указанного имущества и последующего удовлетворении исковых требований возврат имущества будет невозможен в связи с его нахождением на территории другого государства.Концерн Siemens 12 мая сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России. Как позднее рассказали РИА Новости в пресс-службе Siemens, компания "Сименс Мобильность" приняла решение выйти из совместных предприятий и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД. В компании пояснили, что санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед ОАО "РЖД".В тот же день РЖД заявили, что техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" после расторжения договора с Siemens продолжится под руководством и контролем РЖД.Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, - это один из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Производит скоростные поезда "Сапсан". Siemens и группа "Синара" образовали СП "Уральские локомотивы", выпускающее серийные грузовые магистральные электровозы, а также электропоезда "Ласточка" и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7.

https://ria.ru/20220425/sapsan-1785294374.html

https://ria.ru/20220422/rzhd-1784902654.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, siemens, ржд, германия, siemens ag