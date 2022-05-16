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Суд передал РЖД оборудование Siemens для ремонта высокоскоростных поездов - РИА Новости, 16.05.2022
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Суд передал РЖД оборудование Siemens для ремонта высокоскоростных поездов
Суд передал РЖД оборудование Siemens для ремонта высокоскоростных поездов - РИА Новости, 16.05.2022
Суд передал РЖД оборудование Siemens для ремонта высокоскоростных поездов
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области передал ОАО "Российские железные дороги" для хранения и использования принадлежащие Siemens Mobility... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:46
2022-05-16T13:46
экономика
россия
siemens
ржд
германия
siemens ag
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области передал ОАО "Российские железные дороги" для хранения и использования принадлежащие Siemens Mobility GmbH (ООО "Сименс Мобильность") оборудование, инструменты и запчасти, необходимые для ремонта высокоскоростных поездов, следует из опубликованного определения суда.Обеспечительные меры приняты в рамках дела по иску РЖД, в котором истец требует признать недействительным одностороннее расторжение договора о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов от 20 апреля 2007 года и обязать Siemens Mobility исполнять обязательства по договору.К рассмотрению иска, поданного 26 апреля, суд приступит 22 июня, а обеспечительные меры были приняты по ходатайству истца 28 апреля. Суд согласился с его доводами о том, что ответчик зарегистрирован на территории Германии и в случае изъятия у РЖД указанного имущества и последующего удовлетворении исковых требований возврат имущества будет невозможен в связи с его нахождением на территории другого государства.Концерн Siemens 12 мая сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России. Как позднее рассказали РИА Новости в пресс-службе Siemens, компания "Сименс Мобильность" приняла решение выйти из совместных предприятий и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД. В компании пояснили, что санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед ОАО "РЖД".В тот же день РЖД заявили, что техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" после расторжения договора с Siemens продолжится под руководством и контролем РЖД.Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, - это один из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Производит скоростные поезда "Сапсан". Siemens и группа "Синара" образовали СП "Уральские локомотивы", выпускающее серийные грузовые магистральные электровозы, а также электропоезда "Ласточка" и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7.
https://ria.ru/20220425/sapsan-1785294374.html
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экономика, россия, siemens, ржд, германия, siemens ag
13:46 16.05.2022
 
Суд передал РЖД оборудование Siemens для ремонта высокоскоростных поездов

Суд передал РЖД оборудование Siemens, необходимое для ремонта высокоскоростных поездов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип ОАО "Российские железные дороги"
Логотип ОАО Российские железные дороги - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип ОАО "Российские железные дороги". Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области передал ОАО "Российские железные дороги" для хранения и использования принадлежащие Siemens Mobility GmbH (ООО "Сименс Мобильность") оборудование, инструменты и запчасти, необходимые для ремонта высокоскоростных поездов, следует из опубликованного определения суда.
Обеспечительные меры приняты в рамках дела по иску РЖД, в котором истец требует признать недействительным одностороннее расторжение договора о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов от 20 апреля 2007 года и обязать Siemens Mobility исполнять обязательства по договору.
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К рассмотрению иска, поданного 26 апреля, суд приступит 22 июня, а обеспечительные меры были приняты по ходатайству истца 28 апреля. Суд согласился с его доводами о том, что ответчик зарегистрирован на территории Германии и в случае изъятия у РЖД указанного имущества и последующего удовлетворении исковых требований возврат имущества будет невозможен в связи с его нахождением на территории другого государства.
Концерн Siemens 12 мая сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России. Как позднее рассказали РИА Новости в пресс-службе Siemens, компания "Сименс Мобильность" приняла решение выйти из совместных предприятий и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД. В компании пояснили, что санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед ОАО "РЖД".
В тот же день РЖД заявили, что техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" после расторжения договора с Siemens продолжится под руководством и контролем РЖД.
Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, - это один из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Производит скоростные поезда "Сапсан". Siemens и группа "Синара" образовали СП "Уральские локомотивы", выпускающее серийные грузовые магистральные электровозы, а также электропоезда "Ласточка" и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7.
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22 апреля, 17:31Туризм
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ЭкономикаРоссияSiemensРЖДГерманияSiemens AG
 
 
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