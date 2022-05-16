https://ria.ru/20220516/natsizm-1788814589.html

Нацизм поощряется на государственном уровне только на Украине, заявил Путин

Нацизм поощряется на государственном уровне только на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2022

Нацизм поощряется на государственном уровне только на Украине, заявил Путин

Экстремизм есть во всех странах, но нигде, кроме Украины, нацизм не поощряется на государственном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:05

2022-05-16T15:05

2022-05-16T16:11

украина

в мире

владимир путин

одкб

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Экстремизм есть во всех странах, но нигде, кроме Украины, нацизм не поощряется на государственном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите ОДКБ в Москве в понедельник.Во время приветственного слова президент отметил, что в разговорах фиксирует заявления о том, что экстремисты есть везде. Путин подтвердил, что это так."Но нигде на государственном уровне не героизируются нацисты. Нигде. И нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с неонацистской символикой. Это не делается нигде. К сожалению, на Украине это происходит", - сказал Путин.

украина

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"К сожалению на Украине это происходит" – Путин о героизации нацизма на государственном уровне ПУТИН: НИГДЕ КРОМЕ УКРАИНЫ НЕ ПООЩРЯЕТСЯ НАЦИЗМ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ 2022-05-16T15:05 true PT0M38S

Путин заявил, что необходимо противодействовать попыткам обеления нацистов Президент РФ Владимир Путин заявил, что в западных странах варварски сносят памятники героям-освободителям Европы от фашистов, цинично переписывают историю, перечеркивают подвиги тех, кто выстрадал победу во Второй мировой войне. Выступая на саммите ОДКБ, Путин заявил, что странам организации необходимо противодействовать любым попыткам обеления нацистов, их пособников и современных их последователей. 2022-05-16T15:05 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, в мире, владимир путин, одкб, видео