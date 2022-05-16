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Нацизм поощряется на государственном уровне только на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2022
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Нацизм поощряется на государственном уровне только на Украине, заявил Путин
Нацизм поощряется на государственном уровне только на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2022
Нацизм поощряется на государственном уровне только на Украине, заявил Путин
Экстремизм есть во всех странах, но нигде, кроме Украины, нацизм не поощряется на государственном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:05
2022-05-16T16:11
украина
в мире
владимир путин
одкб
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Экстремизм есть во всех странах, но нигде, кроме Украины, нацизм не поощряется на государственном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите ОДКБ в Москве в понедельник.Во время приветственного слова президент отметил, что в разговорах фиксирует заявления о том, что экстремисты есть везде. Путин подтвердил, что это так."Но нигде на государственном уровне не героизируются нацисты. Нигде. И нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с неонацистской символикой. Это не делается нигде. К сожалению, на Украине это происходит", - сказал Путин.
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"К сожалению на Украине это происходит" – Путин о героизации нацизма на государственном уровне
ПУТИН: НИГДЕ КРОМЕ УКРАИНЫ НЕ ПООЩРЯЕТСЯ НАЦИЗМ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ
2022-05-16T15:05
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Путин заявил, что необходимо противодействовать попыткам обеления нацистов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в западных странах варварски сносят памятники героям-освободителям Европы от фашистов, цинично переписывают историю, перечеркивают подвиги тех, кто выстрадал победу во Второй мировой войне. Выступая на саммите ОДКБ, Путин заявил, что странам организации необходимо противодействовать любым попыткам обеления нацистов, их пособников и современных их последователей.
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украина, в мире, владимир путин, одкб, видео
Нацизм поощряется на государственном уровне только на Украине, заявил Путин
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Экстремизм есть во всех странах, но нигде, кроме Украины, нацизм не поощряется на государственном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите ОДКБ в Москве в понедельник.
2022-05-16T15:05
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PT0M38S
15:05 16.05.2022 (обновлено: 16:11 16.05.2022)
 
Нацизм поощряется на государственном уровне только на Украине, заявил Путин

Путин: нигде, кроме Украины, нацизм не поощряется на государственном уровне

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Экстремизм есть во всех странах, но нигде, кроме Украины, нацизм не поощряется на государственном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите ОДКБ в Москве в понедельник.
Во время приветственного слова президент отметил, что в разговорах фиксирует заявления о том, что экстремисты есть везде. Путин подтвердил, что это так.
"Но нигде на государственном уровне не героизируются нацисты. Нигде. И нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с неонацистской символикой. Это не делается нигде. К сожалению, на Украине это происходит", - сказал Путин.
 
УкраинаВ миреВладимир ПутинОДКБ
 
 
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