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С начала суток в ДНР уничтожены 22 украинских националиста - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/natsionalisty-1788886244.html
С начала суток в ДНР уничтожены 22 украинских националиста
С начала суток в ДНР уничтожены 22 украинских националиста - РИА Новости, 16.05.2022
С начала суток в ДНР уничтожены 22 украинских националиста
Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток военные республики уничтожили 22 украинских националиста. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T19:10
2022-05-16T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток военные республики уничтожили 22 украинских националиста."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 22 украинских националиста, три огневые позиции 120-мм минометов, два бронеавтомобиля и два грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.Отмечается, что также силы ДНР захватили одну БМП и один бронеавтомобиль.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия
19:10 16.05.2022 (обновлено: 19:18 16.05.2022)
 
С начала суток в ДНР уничтожены 22 украинских националиста

Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток уничтожены 22 украинских националиста

© Фото : администрация города ДонецкаСитуация в Донбассе
Ситуация в Донбассе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Фото : администрация города Донецка
Ситуация в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток военные республики уничтожили 22 украинских националиста.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 22 украинских националиста, три огневые позиции 120-мм минометов, два бронеавтомобиля и два грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.
Отмечается, что также силы ДНР захватили одну БМП и один бронеавтомобиль.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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