19:10 16.05.2022 (обновлено: 19:18 16.05.2022)
С начала суток в ДНР уничтожены 22 украинских националиста
Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток уничтожены 22 украинских националиста
© Фото : администрация города ДонецкаСитуация в Донбассе
© Фото : администрация города Донецка
Ситуация в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток военные республики уничтожили 22 украинских националиста.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 22 украинских националиста, три огневые позиции 120-мм минометов, два бронеавтомобиля и два грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.
Отмечается, что также силы ДНР захватили одну БМП и один бронеавтомобиль.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.