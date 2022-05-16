https://ria.ru/20220516/natsionalisty-1788748309.html

ВКС России уничтожили более 360 националистов за сутки

ВКС России уничтожили более 360 националистов за сутки - РИА Новости, 16.05.2022

ВКС России уничтожили более 360 националистов за сутки

Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила за сутки 360 националистов и вывела из строя 78 единиц военной техники Украины, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T10:43

2022-05-16T10:43

2022-05-16T12:28

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

украина

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лнр

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила за сутки 360 националистов и вывела из строя 78 единиц военной техники Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады в районе Цаповка Харьковской области, 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Красный Лиман Харьковской области, Владимировка и Константиновка Донецкой народной республики, а также Берестовое Луганской народной республики", - рассказал генерал.Он уточнил, что "в результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники".

https://ria.ru/20220516/armiya-1788722084.html

харьковская область

украина

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Минобороны РФ об уничтожении живой силы и военной техники ВСУ Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила за сутки 360 националистов и вывела из строя 78 единиц военной техники Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-16T10:43 true PT2M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, украина, днр, лнр