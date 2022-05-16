https://ria.ru/20220516/natsionalisty-1788748309.html
ВКС России уничтожили более 360 националистов за сутки
ВКС России уничтожили более 360 националистов за сутки - РИА Новости, 16.05.2022
ВКС России уничтожили более 360 националистов за сутки
Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила за сутки 360 националистов и вывела из строя 78 единиц военной техники Украины, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:43
2022-05-16T10:43
2022-05-16T12:28
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
украина
днр
лнр
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила за сутки 360 националистов и вывела из строя 78 единиц военной техники Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады в районе Цаповка Харьковской области, 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Красный Лиман Харьковской области, Владимировка и Константиновка Донецкой народной республики, а также Берестовое Луганской народной республики", - рассказал генерал.Он уточнил, что "в результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники".
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харьковская область
украина
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Минобороны РФ об уничтожении живой силы и военной техники ВСУ
Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила за сутки 360 националистов и вывела из строя 78 единиц военной техники Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-05-16T10:43
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PT2M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, украина, днр, лнр
10:43 16.05.2022 (обновлено: 12:28 16.05.2022)
ВКС России уничтожили более 360 националистов за сутки
ВКС России уничтожили более 360 националистов под Харьковом, в ДНР и ЛНР за сутки