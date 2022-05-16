https://ria.ru/20220516/nato-1788897046.html

Бельгия приветствует решение Швеции вступить в НАТО

Бельгия приветствует решение Швеции вступить в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022

Бельгия приветствует решение Швеции вступить в НАТО

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо приветствовал намерение Швеции вступить в НАТО, надеется, что процесс приема нового члена альянса не займет много... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T20:14

2022-05-16T20:14

2022-05-16T20:14

в мире

швеция

финляндия

россия

нато

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

йенс столтенберг

магдалена андерссон

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БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо приветствовал намерение Швеции вступить в НАТО, надеется, что процесс приема нового члена альянса не займет много времени.Ранее в понедельник премьер Швеции Магдалена Андерссон заявила, что страна проинформирует НАТО о желании присоединиться к альянсу. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё на прошлой неделе отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220516/bezopasnost-1788893988.html

швеция

финляндия

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, швеция, финляндия, россия, нато, дмитрий песков (спецпредставитель президента), йенс столтенберг, магдалена андерссон