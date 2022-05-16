Бельгия приветствует решение Швеции вступить в НАТО
Премьер-министр Бельгии надеется, что процесс приема нового члена альянса не затянется
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо приветствовал намерение Швеции вступить в НАТО, надеется, что процесс приема нового члена альянса не займет много времени.
"Бельгия приветствует решение Швеции присоединиться к НАТО. Швеция и Финляндии усилят наш альянс. Бельгия надеется на быстрый процесс вступления, а также на сотрудничество с двумя новыми членами альянса в Североатлантическом совете", - написал де Кроо в Twitter.
Ранее в понедельник премьер Швеции Магдалена Андерссон заявила, что страна проинформирует НАТО о желании присоединиться к альянсу. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё на прошлой неделе отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.