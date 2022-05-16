https://ria.ru/20220516/nato-1788872531.html

Румыния поддержала решение Швеции вступить в НАТО

Румыния поддержала решение Швеции вступить в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022

Румыния поддержала решение Швеции вступить в НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что страна поддерживает решение Швеции вступить в НАТО и считает, что этот процесс должен быть реализован как можно... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T18:15

2022-05-16T18:15

2022-05-16T18:15

в мире

швеция

финляндия

нато

румыния

клаус йоханнис

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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что страна поддерживает решение Швеции вступить в НАТО и считает, что этот процесс должен быть реализован как можно скорее.В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа."Румыния приветствует решение Швеции присоединиться к НАТО, о котором сообщила премьер Магдалена Андерссон. Румыния полностью поддерживает быстрый процесс вступления в НАТО. Вместе со Швецией и Финляндией в составе семьи НАТО наш альянс станет сильным как никогда", - написал Йоханнис в Twitter.По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё на прошлой неделе отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швеция, финляндия, нато, румыния, клаус йоханнис