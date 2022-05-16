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Румыния поддержала решение Швеции вступить в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
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Румыния поддержала решение Швеции вступить в НАТО
Румыния поддержала решение Швеции вступить в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
Румыния поддержала решение Швеции вступить в НАТО
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что страна поддерживает решение Швеции вступить в НАТО и считает, что этот процесс должен быть реализован как можно... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:15
2022-05-16T18:15
в мире
швеция
финляндия
нато
румыния
клаус йоханнис
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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что страна поддерживает решение Швеции вступить в НАТО и считает, что этот процесс должен быть реализован как можно скорее.В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа."Румыния приветствует решение Швеции присоединиться к НАТО, о котором сообщила премьер Магдалена Андерссон. Румыния полностью поддерживает быстрый процесс вступления в НАТО. Вместе со Швецией и Финляндией в составе семьи НАТО наш альянс станет сильным как никогда", - написал Йоханнис в Twitter.По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё на прошлой неделе отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html
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в мире, швеция, финляндия, нато, румыния, клаус йоханнис
18:15 16.05.2022
 
Румыния поддержала решение Швеции вступить в НАТО

Глава Румынии Йоханнис поддержал решение Швеции вступить в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что страна поддерживает решение Швеции вступить в НАТО и считает, что этот процесс должен быть реализован как можно скорее.
В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа.
Президент Финляндии Саули Ниинисте проводит пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
08:00
Финляндия готова дорого заплатить за вступление в НАТО
"Румыния приветствует решение Швеции присоединиться к НАТО, о котором сообщила премьер Магдалена Андерссон. Румыния полностью поддерживает быстрый процесс вступления в НАТО. Вместе со Швецией и Финляндией в составе семьи НАТО наш альянс станет сильным как никогда", - написал Йоханнис в Twitter.
По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё на прошлой неделе отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреШвецияФинляндияНАТОРумынияКлаус Йоханнис
 
 
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