https://ria.ru/20220516/nato-1788813714.html

Путин заявил, что НАТО выходит за рамки своей геополитики

Путин заявил, что НАТО выходит за рамки своей геополитики - РИА Новости, 16.05.2022

Путин заявил, что НАТО выходит за рамки своей геополитики

НАТО выходит за рамки своей геополитики, старается влиять на международные процессы в других регионах, это требует от России внимания, заявил президент РФ... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:01

2022-05-16T15:01

2022-05-16T15:22

в мире

владимир путин

нато

одкб

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. НАТО выходит за рамки своей геополитики, старается влиять на международные процессы в других регионах, это требует от России внимания, заявил президент РФ Владимир Путин."Кроме этой бесконечной расширенческой политики, Североатлантический альянс еще и выходит за рамки своего географического предназначения, за рамки Евроатлантики, старается все активнее и активнее включаться в международные вопросы и контролировать международные ситуации с точки зрения безопасности, влиять на них не лучшим образом в других регионах мира. Это, безусловно, требует дополнительного внимания с нашей стороны", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220516/nato-1788806971.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, нато, одкб