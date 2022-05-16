https://ria.ru/20220516/nato-1788813714.html
Путин заявил, что НАТО выходит за рамки своей геополитики
Путин заявил, что НАТО выходит за рамки своей геополитики - РИА Новости, 16.05.2022
Путин заявил, что НАТО выходит за рамки своей геополитики
НАТО выходит за рамки своей геополитики, старается влиять на международные процессы в других регионах, это требует от России внимания, заявил президент РФ... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:01
2022-05-16T15:01
2022-05-16T15:22
в мире
владимир путин
нато
одкб
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. НАТО выходит за рамки своей геополитики, старается влиять на международные процессы в других регионах, это требует от России внимания, заявил президент РФ Владимир Путин."Кроме этой бесконечной расширенческой политики, Североатлантический альянс еще и выходит за рамки своего географического предназначения, за рамки Евроатлантики, старается все активнее и активнее включаться в международные вопросы и контролировать международные ситуации с точки зрения безопасности, влиять на них не лучшим образом в других регионах мира. Это, безусловно, требует дополнительного внимания с нашей стороны", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220516/nato-1788806971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, нато, одкб
15:01 16.05.2022 (обновлено: 15:22 16.05.2022)
Путин заявил, что НАТО выходит за рамки своей геополитики
Президент Путин заявил, что НАТО выходит за рамки своей геополитики