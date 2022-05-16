https://ria.ru/20220516/nato-1788806971.html
Лукашенко: НАТО действует по принципу "кто не с нами, тот против нас"
Лукашенко: НАТО действует по принципу "кто не с нами, тот против нас" - РИА Новости, 16.05.2022
Лукашенко: НАТО действует по принципу "кто не с нами, тот против нас"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад не хочет смириться с уходом в прошлое однополярной системы мироустройства, ведет... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:38
2022-05-16T14:38
2022-05-16T15:45
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад не хочет смириться с уходом в прошлое однополярной системы мироустройства, ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций.Он заявил, что у западных границ республики осуществляется бряцание натовским оружием, альянс затягивает в свой состав ранее нейтральные страны. По словам белорусского президента, НАТО агрессивно наращивает военные "мускулы", действует по принципу "кто не с нами, тот против нас".Лукашенко противопоставил действия НАТО ОДКБ. "Лицемерно (Запад – ред.) продолжает декларировать свою оборонительную направленность. На этом фоне контрастом выглядит подлинно оборонительная и миролюбивая позиция ОДКБ", - сказал Лукашенко.В понедельник в Москве проходит саммит ОДКБ. В организацию входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.
https://ria.ru/20220516/nato-1788805457.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, москва, одкб, нато, александр лукашенко
14:38 16.05.2022 (обновлено: 15:45 16.05.2022)
Лукашенко: НАТО действует по принципу "кто не с нами, тот против нас"
Запад не желает смириться с уходом однополярной системы мироустройства, заявил Лукашенко
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад не хочет смириться с уходом в прошлое однополярной системы мироустройства, ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций.
"Наша встреча проходит в непростое время, время передела мира. Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое, но коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций", - сказал Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве.
Он заявил, что у западных границ республики осуществляется бряцание натовским оружием, альянс затягивает в свой состав ранее нейтральные страны. По словам белорусского президента, НАТО агрессивно наращивает военные "мускулы", действует по принципу "кто не с нами, тот против нас".
Лукашенко противопоставил действия НАТО ОДКБ. "Лицемерно (Запад – ред.) продолжает декларировать свою оборонительную направленность. На этом фоне контрастом выглядит подлинно оборонительная и миролюбивая позиция ОДКБ", - сказал Лукашенко.
В понедельник в Москве проходит саммит ОДКБ. В организацию входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.