https://ria.ru/20220516/nato-1788806971.html

Лукашенко: НАТО действует по принципу "кто не с нами, тот против нас"

Лукашенко: НАТО действует по принципу "кто не с нами, тот против нас" - РИА Новости, 16.05.2022

Лукашенко: НАТО действует по принципу "кто не с нами, тот против нас"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад не хочет смириться с уходом в прошлое однополярной системы мироустройства, ведет... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:38

2022-05-16T14:38

2022-05-16T15:45

в мире

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нато

александр лукашенко

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад не хочет смириться с уходом в прошлое однополярной системы мироустройства, ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций.Он заявил, что у западных границ республики осуществляется бряцание натовским оружием, альянс затягивает в свой состав ранее нейтральные страны. По словам белорусского президента, НАТО агрессивно наращивает военные "мускулы", действует по принципу "кто не с нами, тот против нас".Лукашенко противопоставил действия НАТО ОДКБ. "Лицемерно (Запад – ред.) продолжает декларировать свою оборонительную направленность. На этом фоне контрастом выглядит подлинно оборонительная и миролюбивая позиция ОДКБ", - сказал Лукашенко.В понедельник в Москве проходит саммит ОДКБ. В организацию входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.

https://ria.ru/20220516/nato-1788805457.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

в мире, москва, одкб, нато, александр лукашенко