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Лукашенко: НАТО действует по принципу "кто не с нами, тот против нас" - РИА Новости, 16.05.2022
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Лукашенко: НАТО действует по принципу "кто не с нами, тот против нас"
Лукашенко: НАТО действует по принципу "кто не с нами, тот против нас" - РИА Новости, 16.05.2022
Лукашенко: НАТО действует по принципу "кто не с нами, тот против нас"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад не хочет смириться с уходом в прошлое однополярной системы мироустройства, ведет... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:38
2022-05-16T15:45
в мире
москва
одкб
нато
александр лукашенко
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад не хочет смириться с уходом в прошлое однополярной системы мироустройства, ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций.Он заявил, что у западных границ республики осуществляется бряцание натовским оружием, альянс затягивает в свой состав ранее нейтральные страны. По словам белорусского президента, НАТО агрессивно наращивает военные "мускулы", действует по принципу "кто не с нами, тот против нас".Лукашенко противопоставил действия НАТО ОДКБ. "Лицемерно (Запад – ред.) продолжает декларировать свою оборонительную направленность. На этом фоне контрастом выглядит подлинно оборонительная и миролюбивая позиция ОДКБ", - сказал Лукашенко.В понедельник в Москве проходит саммит ОДКБ. В организацию входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.
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в мире, москва, одкб, нато, александр лукашенко
14:38 16.05.2022 (обновлено: 15:45 16.05.2022)
 
Лукашенко: НАТО действует по принципу "кто не с нами, тот против нас"

Запад не желает смириться с уходом однополярной системы мироустройства, заявил Лукашенко

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коллективный Запад не хочет смириться с уходом в прошлое однополярной системы мироустройства, ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций.
"Наша встреча проходит в непростое время, время передела мира. Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое, но коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций", - сказал Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве.
Он заявил, что у западных границ республики осуществляется бряцание натовским оружием, альянс затягивает в свой состав ранее нейтральные страны. По словам белорусского президента, НАТО агрессивно наращивает военные "мускулы", действует по принципу "кто не с нами, тот против нас".
Лукашенко: Россия не должна в одиночку бороться с расширением НАТО - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
14:35
Россия не должна бороться с НАТО в одиночку, заявил Лукашенко
Лукашенко противопоставил действия НАТО ОДКБ. "Лицемерно (Запад – ред.) продолжает декларировать свою оборонительную направленность. На этом фоне контрастом выглядит подлинно оборонительная и миролюбивая позиция ОДКБ", - сказал Лукашенко.
В понедельник в Москве проходит саммит ОДКБ. В организацию входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.
Путин: Надеюсь, что организация будет развиваться и дальше, имея ввиду непростые времена - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
14:22
Путин выразил надежду, что возможности и влияние ОДКБ будут возрастать
 
В миреМоскваОДКБНАТОАлександр Лукашенко
 
 
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