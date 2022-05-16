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Боррель поддержал намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
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Боррель поддержал намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО
Боррель поддержал намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
Боррель поддержал намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поддержал намерение Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:36
2022-05-16T10:36
в мире
йенс столтенберг
мевлют чавушоглу
магдалена андерссон
швеция
финляндия
россия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поддержал намерение Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО."Я лично решительно поддерживаю Швецию и Финляндию… Мы поддерживаем это решение (о заявке на присоединение к НАТО – ред.). Я рассчитываю, что страны ЕС также поддержат это решение, и я рассчитываю, что нам удастся преодолеть несогласие со стороны ряда стран НАТО", - сообщил Боррель перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран союза.Ранее президент Тайип Эрдоган заявлял, что Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отмечал, что Финляндия и Швеция заявили о готовности к работе с Турцией по вопросам, беспокоящим Анкару.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё на прошлой неделе отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
https://ria.ru/20220516/shvetsiya-1788715828.html
https://ria.ru/20220515/nato-1788673005.html
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в мире, йенс столтенберг, мевлют чавушоглу, магдалена андерссон, швеция, финляндия, россия, евросоюз, нато, жозеп боррель
10:36 16.05.2022
 
Боррель поддержал намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО

Глава дипломатии ЕС Боррель поддержал намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поддержал намерение Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО.
"Я лично решительно поддерживаю Швецию и Финляндию… Мы поддерживаем это решение (о заявке на присоединение к НАТО – ред.). Я рассчитываю, что страны ЕС также поддержат это решение, и я рассчитываю, что нам удастся преодолеть несогласие со стороны ряда стран НАТО", - сообщил Боррель перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран союза.
Лидер Левой партии Швеции Нуши Дадгостар выступает на пресс-конференции в шведском парламенте в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
01:44
Лидер шведской оппозиционной партии высказалась против вступления в НАТО
Ранее президент Тайип Эрдоган заявлял, что Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отмечал, что Финляндия и Швеция заявили о готовности к работе с Турцией по вопросам, беспокоящим Анкару.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
Немецкий политик Манфред Вебер - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 16:41
В Европарламенте пригрозили изоляцией "сомневающимся" в единстве НАТО
В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.
По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё на прошлой неделе отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
Корабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 16:32
Названо неожиданное последствие экспансии НАТО в Скандинавии
 
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