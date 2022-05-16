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Командующего народной милиции ЛНР наградили орденом Кадырова - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/nagrada-1788806228.html
Командующего народной милиции ЛНР наградили орденом Кадырова
Командующего народной милиции ЛНР наградили орденом Кадырова - РИА Новости, 16.05.2022
Командующего народной милиции ЛНР наградили орденом Кадырова
Командующий народной милиции Луганской народной республики Эседулла Абачев, под руководством которого были освобождены десятки населенных пунктов, награжден... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:36
2022-05-16T14:51
специальная военная операция на украине
апти алаудинов
луганская народная республика
донбасс
грозный
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 16 мая – РИА Новости. Командующий народной милиции Луганской народной республики Эседулла Абачев, под руководством которого были освобождены десятки населенных пунктов, награжден орденом имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Вклад Эседуллы Абдулмуминовича в дело освобождения Донбасса неоценим. Под его грамотным и беспристрастным командованием бойцы народной милиции ЛНР совместно с чеченскими силовиками существенно отодвинули обширную линию фронта, попутно освободив десятки населённых пунктов и стратегически важных объектов", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он сообщил, что "почетную миссию" по передаче награды выполнил его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов."Я выражаю искренние слова благодарности Эседулле Абдулмуминовичу и всем бойцам луганской народной милиции за доблестный и самоотверженный труд! Я убеждён в том, что ваши подвиги будут вписаны нестираемыми чернилами в историю свободного и мирного Донбасса", - добавил Кадыров.Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова – высшая награда Чечни, учрежденная после гибели первого президента республики в 2004 году. Он вручается за выдающиеся заслуги перед Чеченской республикой. Ахмат-Хаджи Кадыров – первый президент Чеченской республики, погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном.
https://ria.ru/20220514/rosgvardiya-1788501506.html
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апти алаудинов, луганская народная республика, донбасс, грозный, рамзан кадыров
14:36 16.05.2022 (обновлено: 14:51 16.05.2022)
 
Командующего народной милиции ЛНР наградили орденом Кадырова

Командующего народной милиции ЛНР Абачева наградили орденом Кадырова

© Рамзан Кадыров/ВКонтактеКомандующий народной милиции ЛНР Эседулла Абачев награжден орденом имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Кадр видео
Командующий народной милиции ЛНР Эседулла Абачев награжден орденом имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Кадр видео
© Рамзан Кадыров/ВКонтакте
Командующий народной милиции ЛНР Эседулла Абачев награжден орденом имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Кадр видео
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 16 мая – РИА Новости. Командующий народной милиции Луганской народной республики Эседулла Абачев, под руководством которого были освобождены десятки населенных пунктов, награжден орденом имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Вклад Эседуллы Абдулмуминовича в дело освобождения Донбасса неоценим. Под его грамотным и беспристрастным командованием бойцы народной милиции ЛНР совместно с чеченскими силовиками существенно отодвинули обширную линию фронта, попутно освободив десятки населённых пунктов и стратегически важных объектов", - написал Кадыров в Telegram-канале.
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14 мая, 11:43Специальная военная операция на Украине
Десять участвовавших в спецоперации росгвардейцев наградили орденами
Он сообщил, что "почетную миссию" по передаче награды выполнил его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов.
"Я выражаю искренние слова благодарности Эседулле Абдулмуминовичу и всем бойцам луганской народной милиции за доблестный и самоотверженный труд! Я убеждён в том, что ваши подвиги будут вписаны нестираемыми чернилами в историю свободного и мирного Донбасса", - добавил Кадыров.
Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова – высшая награда Чечни, учрежденная после гибели первого президента республики в 2004 году. Он вручается за выдающиеся заслуги перед Чеченской республикой. Ахмат-Хаджи Кадыров – первый президент Чеченской республики, погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном.
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08:51Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеАпти АлаудиновЛуганская Народная РеспубликаДонбассГрозныйРамзан Кадыров
 
 
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