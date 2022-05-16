https://ria.ru/20220516/nagrada-1788806228.html

Командующего народной милиции ЛНР наградили орденом Кадырова

Командующего народной милиции ЛНР наградили орденом Кадырова - РИА Новости, 16.05.2022

Командующего народной милиции ЛНР наградили орденом Кадырова

Командующий народной милиции Луганской народной республики Эседулла Абачев, под руководством которого были освобождены десятки населенных пунктов, награжден... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:36

2022-05-16T14:36

2022-05-16T14:51

специальная военная операция на украине

апти алаудинов

луганская народная республика

донбасс

грозный

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 16 мая – РИА Новости. Командующий народной милиции Луганской народной республики Эседулла Абачев, под руководством которого были освобождены десятки населенных пунктов, награжден орденом имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Вклад Эседуллы Абдулмуминовича в дело освобождения Донбасса неоценим. Под его грамотным и беспристрастным командованием бойцы народной милиции ЛНР совместно с чеченскими силовиками существенно отодвинули обширную линию фронта, попутно освободив десятки населённых пунктов и стратегически важных объектов", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он сообщил, что "почетную миссию" по передаче награды выполнил его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов."Я выражаю искренние слова благодарности Эседулле Абдулмуминовичу и всем бойцам луганской народной милиции за доблестный и самоотверженный труд! Я убеждён в том, что ваши подвиги будут вписаны нестираемыми чернилами в историю свободного и мирного Донбасса", - добавил Кадыров.Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова – высшая награда Чечни, учрежденная после гибели первого президента республики в 2004 году. Он вручается за выдающиеся заслуги перед Чеченской республикой. Ахмат-Хаджи Кадыров – первый президент Чеченской республики, погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном.

https://ria.ru/20220514/rosgvardiya-1788501506.html

https://ria.ru/20220516/nagrady-1788729328.html

луганская народная республика

донбасс

грозный

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

апти алаудинов, луганская народная республика, донбасс, грозный, рамзан кадыров