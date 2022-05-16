14:36 16.05.2022 (обновлено: 14:51 16.05.2022)
Командующего народной милиции ЛНР наградили орденом Кадырова
Командующего народной милиции ЛНР Абачева наградили орденом Кадырова
© Рамзан Кадыров/ВКонтактеКомандующий народной милиции ЛНР Эседулла Абачев награжден орденом имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Кадр видео
Командующий народной милиции ЛНР Эседулла Абачев награжден орденом имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Кадр видео
ГРОЗНЫЙ, 16 мая – РИА Новости. Командующий народной милиции Луганской народной республики Эседулла Абачев, под руководством которого были освобождены десятки населенных пунктов, награжден орденом имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Вклад Эседуллы Абдулмуминовича в дело освобождения Донбасса неоценим. Под его грамотным и беспристрастным командованием бойцы народной милиции ЛНР совместно с чеченскими силовиками существенно отодвинули обширную линию фронта, попутно освободив десятки населённых пунктов и стратегически важных объектов", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он сообщил, что "почетную миссию" по передаче награды выполнил его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов.
"Я выражаю искренние слова благодарности Эседулле Абдулмуминовичу и всем бойцам луганской народной милиции за доблестный и самоотверженный труд! Я убеждён в том, что ваши подвиги будут вписаны нестираемыми чернилами в историю свободного и мирного Донбасса", - добавил Кадыров.
Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова – высшая награда Чечни, учрежденная после гибели первого президента республики в 2004 году. Он вручается за выдающиеся заслуги перед Чеченской республикой. Ахмат-Хаджи Кадыров – первый президент Чеченской республики, погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном.