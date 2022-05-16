Собянин назначил директора завода "Москвич"
Дмитрия Пронина назначили директором Московского автомобильного завода "Москвич"
Автомобиль "Москвич-2141". Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Директором Московского автомобильного завода "Москвич" стал Дмитрий Пронин, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено", после чего власти приняли решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич".
"Директором Московского автомобильного завода "Москвич" стал Дмитрий Пронин. До этого Дмитрий Пронин занимал руководящие посты 10 лет в Транспортном комплексе Москвы и имеет опыт работы в автомобильном отрасли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство Москвы планирует возродить работу Московского автомобильного завода. Именно там выпускали легендарные авто "Москвич", а до последнего времени — машины "Рено".
"Решение о принятии завода на баланс города позволит: сохранить уникальный коллектив в Москве - на заводе работает 3,8 тысячи специалистов, обеспечить работой около 40 тысяч производителей автокомплектующих по всей России, сохранить потенциал для производства машин, создать уникальную возможность для обновления такси и каршеринга, создать альтернативу для покупки автомобилей для личного пользования", - дополняется в сообщении.