https://ria.ru/20220516/moskvich-1788849507.html

Собянин назначил директора завода "Москвич"

Собянин назначил директора завода "Москвич" - РИА Новости, 16.05.2022

Собянин назначил директора завода "Москвич"

Директором Московского автомобильного завода "Москвич" стал Дмитрий Пронин, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:56

2022-05-16T16:56

2022-05-16T16:56

технологии

авто

сергей собянин

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19126/67/191266708_0:718:1965:1823_1920x0_80_0_0_4b00471ab2769abb4586f0e53de3ccb3.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Директором Московского автомобильного завода "Москвич" стал Дмитрий Пронин, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено", после чего власти приняли решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич"."Директором Московского автомобильного завода "Москвич" стал Дмитрий Пронин. До этого Дмитрий Пронин занимал руководящие посты 10 лет в Транспортном комплексе Москвы и имеет опыт работы в автомобильном отрасли", - говорится в сообщении.Отмечается, что правительство Москвы планирует возродить работу Московского автомобильного завода. Именно там выпускали легендарные авто "Москвич", а до последнего времени — машины "Рено"."Решение о принятии завода на баланс города позволит: сохранить уникальный коллектив в Москве - на заводе работает 3,8 тысячи специалистов, обеспечить работой около 40 тысяч производителей автокомплектующих по всей России, сохранить потенциал для производства машин, создать уникальную возможность для обновления такси и каршеринга, создать альтернативу для покупки автомобилей для личного пользования", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220516/moskva-1788728135.html

https://ria.ru/20220516/renault-1788830364.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, авто, сергей собянин, москва, россия