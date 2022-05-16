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Собянин назначил директора завода "Москвич" - РИА Новости, 16.05.2022
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Собянин назначил директора завода "Москвич"
Собянин назначил директора завода "Москвич" - РИА Новости, 16.05.2022
Собянин назначил директора завода "Москвич"
Директором Московского автомобильного завода "Москвич" стал Дмитрий Пронин, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:56
2022-05-16T16:56
технологии
авто
сергей собянин
москва
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Директором Московского автомобильного завода "Москвич" стал Дмитрий Пронин, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено", после чего власти приняли решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич"."Директором Московского автомобильного завода "Москвич" стал Дмитрий Пронин. До этого Дмитрий Пронин занимал руководящие посты 10 лет в Транспортном комплексе Москвы и имеет опыт работы в автомобильном отрасли", - говорится в сообщении.Отмечается, что правительство Москвы планирует возродить работу Московского автомобильного завода. Именно там выпускали легендарные авто "Москвич", а до последнего времени — машины "Рено"."Решение о принятии завода на баланс города позволит: сохранить уникальный коллектив в Москве - на заводе работает 3,8 тысячи специалистов, обеспечить работой около 40 тысяч производителей автокомплектующих по всей России, сохранить потенциал для производства машин, создать уникальную возможность для обновления такси и каршеринга, создать альтернативу для покупки автомобилей для личного пользования", - дополняется в сообщении.
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технологии, авто, сергей собянин, москва, россия
16:56 16.05.2022
 
Собянин назначил директора завода "Москвич"

Дмитрия Пронина назначили директором Московского автомобильного завода "Москвич"

© РИА Новости / В. Князев / Перейти в фотобанкАвтомобиль "Москвич-2141"
Автомобиль Москвич-2141 - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / В. Князев
Перейти в фотобанк
Автомобиль "Москвич-2141". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Директором Московского автомобильного завода "Москвич" стал Дмитрий Пронин, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено", после чего власти приняли решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич".
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"Директором Московского автомобильного завода "Москвич" стал Дмитрий Пронин. До этого Дмитрий Пронин занимал руководящие посты 10 лет в Транспортном комплексе Москвы и имеет опыт работы в автомобильном отрасли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство Москвы планирует возродить работу Московского автомобильного завода. Именно там выпускали легендарные авто "Москвич", а до последнего времени — машины "Рено".
"Решение о принятии завода на баланс города позволит: сохранить уникальный коллектив в Москве - на заводе работает 3,8 тысячи специалистов, обеспечить работой около 40 тысяч производителей автокомплектующих по всей России, сохранить потенциал для производства машин, создать уникальную возможность для обновления такси и каршеринга, создать альтернативу для покупки автомобилей для личного пользования", - дополняется в сообщении.
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