https://ria.ru/20220516/minirovanie-1788839050.html

В Оренбурге эвакуировали более 35 школ из-за "минирования"

В Оренбурге эвакуировали более 35 школ из-за "минирования" - РИА Новости, 16.05.2022

В Оренбурге эвакуировали более 35 школ из-за "минирования"

В Оренбурге были эвакуированы 37 школ после сообщения о "минировании" зданий, взрывных устройств не нашли, рассказали в городской мэрии. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:19

2022-05-16T16:19

2022-05-16T16:19

происшествия

оренбург

россия

ложные сообщения о минировании зданий

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УФА, 16 мая – РИА Новости. В Оренбурге были эвакуированы 37 школ после сообщения о "минировании" зданий, взрывных устройств не нашли, рассказали в городской мэрии."В 37 школ Оренбурга на электронную почту сегодня поступили сообщения о возможном минировании. Все образовательные учреждения действовали по инструкции. Были нажаты тревожные кнопки, пока ехали специалисты, сотрудники школ провели эвакуацию детей из зданий", - говорится в релизе.Отмечается, что спецслужбы и полиция проверили здания всех эвакуированных школ."Подозрительных предметов в зданиях образовательных учреждений и на территории не обнаружено. Учебный процесс во всех учреждениях восстановлен", - добавили в мэрии.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220516/spbgu-1788765719.html

https://ria.ru/20220516/minirovanie-1788828093.html

оренбург

россия

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Владимир Лаврентьев

происшествия, оренбург, россия, ложные сообщения о минировании зданий