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В Оренбурге эвакуировали более 35 школ из-за "минирования" - РИА Новости, 16.05.2022
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В Оренбурге эвакуировали более 35 школ из-за "минирования"
В Оренбурге эвакуировали более 35 школ из-за "минирования" - РИА Новости, 16.05.2022
В Оренбурге эвакуировали более 35 школ из-за "минирования"
В Оренбурге были эвакуированы 37 школ после сообщения о "минировании" зданий, взрывных устройств не нашли, рассказали в городской мэрии. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:19
2022-05-16T16:19
происшествия
оренбург
россия
ложные сообщения о минировании зданий
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УФА, 16 мая – РИА Новости. В Оренбурге были эвакуированы 37 школ после сообщения о "минировании" зданий, взрывных устройств не нашли, рассказали в городской мэрии."В 37 школ Оренбурга на электронную почту сегодня поступили сообщения о возможном минировании. Все образовательные учреждения действовали по инструкции. Были нажаты тревожные кнопки, пока ехали специалисты, сотрудники школ провели эвакуацию детей из зданий", - говорится в релизе.Отмечается, что спецслужбы и полиция проверили здания всех эвакуированных школ."Подозрительных предметов в зданиях образовательных учреждений и на территории не обнаружено. Учебный процесс во всех учреждениях восстановлен", - добавили в мэрии.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220516/spbgu-1788765719.html
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происшествия, оренбург, россия, ложные сообщения о минировании зданий
16:19 16.05.2022
 
В Оренбурге эвакуировали более 35 школ из-за "минирования"

В Оренбурге эвакуировали 37 школ после сообщений о "минировании" зданий

© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в фотобанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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УФА, 16 мая – РИА Новости. В Оренбурге были эвакуированы 37 школ после сообщения о "минировании" зданий, взрывных устройств не нашли, рассказали в городской мэрии.
"В 37 школ Оренбурга на электронную почту сегодня поступили сообщения о возможном минировании. Все образовательные учреждения действовали по инструкции. Были нажаты тревожные кнопки, пока ехали специалисты, сотрудники школ провели эвакуацию детей из зданий", - говорится в релизе.
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Главное здание СПбГУ эвакуируют из-за сообщения о "минировании"
Отмечается, что спецслужбы и полиция проверили здания всех эвакуированных школ.
"Подозрительных предметов в зданиях образовательных учреждений и на территории не обнаружено. Учебный процесс во всех учреждениях восстановлен", - добавили в мэрии.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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ПроисшествияОренбургРоссияЛожные сообщения о минировании зданий
 
 
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