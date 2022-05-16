https://ria.ru/20220516/minirovanie-1788839050.html
В Оренбурге эвакуировали более 35 школ из-за "минирования"
В Оренбурге эвакуировали более 35 школ из-за "минирования" - РИА Новости, 16.05.2022
В Оренбурге эвакуировали более 35 школ из-за "минирования"
В Оренбурге были эвакуированы 37 школ после сообщения о "минировании" зданий, взрывных устройств не нашли, рассказали в городской мэрии. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:19
2022-05-16T16:19
2022-05-16T16:19
происшествия
оренбург
россия
ложные сообщения о минировании зданий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_57bc28582d7cdf269c4bba303be96269.jpg
УФА, 16 мая – РИА Новости. В Оренбурге были эвакуированы 37 школ после сообщения о "минировании" зданий, взрывных устройств не нашли, рассказали в городской мэрии."В 37 школ Оренбурга на электронную почту сегодня поступили сообщения о возможном минировании. Все образовательные учреждения действовали по инструкции. Были нажаты тревожные кнопки, пока ехали специалисты, сотрудники школ провели эвакуацию детей из зданий", - говорится в релизе.Отмечается, что спецслужбы и полиция проверили здания всех эвакуированных школ."Подозрительных предметов в зданиях образовательных учреждений и на территории не обнаружено. Учебный процесс во всех учреждениях восстановлен", - добавили в мэрии.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220516/spbgu-1788765719.html
https://ria.ru/20220516/minirovanie-1788828093.html
оренбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_1834:0:4565:2048_1920x0_80_0_0_b839d9dbd7b50184f241056e16bcc9c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, россия, ложные сообщения о минировании зданий
В Оренбурге эвакуировали более 35 школ из-за "минирования"
В Оренбурге эвакуировали 37 школ после сообщений о "минировании" зданий