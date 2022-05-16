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Информация о "минировании" самолета "Роскосмоса" оказалась ложной
Информация о "минировании" самолета "Роскосмоса" оказалась ложной - РИА Новости, 16.05.2022
Информация о "минировании" самолета "Роскосмоса" оказалась ложной
Недоброжелатели сообщили о том, что один из самолетов, принадлежащих "Роскосмосу", "заминирован", проверка показала, что сообщение ложное, сообщили журналистам... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:59
2022-05-16T15:59
2022-05-16T15:59
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Недоброжелатели сообщили о том, что один из самолетов, принадлежащих "Роскосмосу", "заминирован", проверка показала, что сообщение ложное, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе "Роскосмоса"."Факт ложного сообщения о минировании самолета Роскосмоса действительно имел место", - сказали в пресс-службе.Отмечается, что специальные службы одного из российских аэропортов провели проверку, в ходе которой выяснилось, что "никаких взрывчатых веществ на борту самолета не было". Ложное сообщение не повлияло на график полетов данного воздушного судна, уточнили в пресс-службе.
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происшествия, космос - риа наука, роскосмос
Информация о "минировании" самолета "Роскосмоса" оказалась ложной
В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили о ложном "минировании" самолета госкорпорации