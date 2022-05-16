https://ria.ru/20220516/minirovanie-1788833590.html

Информация о "минировании" самолета "Роскосмоса" оказалась ложной

Информация о "минировании" самолета "Роскосмоса" оказалась ложной - РИА Новости, 16.05.2022

Информация о "минировании" самолета "Роскосмоса" оказалась ложной

Недоброжелатели сообщили о том, что один из самолетов, принадлежащих "Роскосмосу", "заминирован", проверка показала, что сообщение ложное, сообщили журналистам... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:59

2022-05-16T15:59

2022-05-16T15:59

происшествия

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Недоброжелатели сообщили о том, что один из самолетов, принадлежащих "Роскосмосу", "заминирован", проверка показала, что сообщение ложное, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе "Роскосмоса"."Факт ложного сообщения о минировании самолета Роскосмоса действительно имел место", - сказали в пресс-службе.Отмечается, что специальные службы одного из российских аэропортов провели проверку, в ходе которой выяснилось, что "никаких взрывчатых веществ на борту самолета не было". Ложное сообщение не повлияло на график полетов данного воздушного судна, уточнили в пресс-службе.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, космос - риа наука, роскосмос