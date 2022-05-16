https://ria.ru/20220516/meditsina-1788789792.html

Глава СПЧ предложил производить медицинское оборудование в России

Глава СПЧ предложил производить медицинское оборудование в России - РИА Новости, 16.05.2022

Глава СПЧ предложил производить медицинское оборудование в России

Необходимо разработать план по производству критического медицинского оборудования и субстанций в России, чтобы никак не зависеть от Запада, заявил глава Совета РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:31

2022-05-16T13:31

2022-05-16T13:31

здоровье - общество

россия

технологии

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валерий фадеев

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Необходимо разработать план по производству критического медицинского оборудования и субстанций в России, чтобы никак не зависеть от Запада, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев."Нужен план, как все критическое оборудование, все критические субстанции производить здесь, у нас, в России. Даже не минимизируя зависимость от Запада, а просто уйти от этой зависимости", - сказал Фадеев в ходе специального заседания СПЧ на тему: "Уроки пандемии". По его словам, необходимо исходить из худшего сценария, а не надеяться на другие страны. "Формально оборудование может производиться в России, а фактически, даже если это небольшая часть комплектующих, но это какие-то ключевые элементы прибора или оборудования, то произвести при негативном развитии событий здесь, в России, это оборудование будет невозможно. А надо исходить, как мне кажется, из худшего сценария и не надеяться на гуманистические подходы тех, кто сейчас ведет жестокую борьбу против нашей страны. Из худших сценариев надо исходить", - сообщил Фадеев. Он отметил, что министерство промышленности должно согласовать свой план по этому вопросу с врачебным сообществом и профессионалами.

https://ria.ru/20220419/tiroksin-1784219842.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, россия, технологии, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, санкции в отношении россии