https://ria.ru/20220516/mcdonalds-1788826988.html

McDonald's может продать бизнес собственному крупному франчайзи

McDonald's может продать бизнес собственному крупному франчайзи - РИА Новости, 16.05.2022

McDonald's может продать бизнес собственному крупному франчайзи

McDonald's в связи с уходом с российского рынка может продать бизнес одному из собственных крупных франчайзи; если стандарты обслуживания не изменятся, сеть... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:41

2022-05-16T15:41

2022-05-16T15:49

экономика

россия

mcdonald's corporation

макдоналдс

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. McDonald's в связи с уходом с российского рынка может продать бизнес одному из собственных крупных франчайзи; если стандарты обслуживания не изменятся, сеть сможет со временем вернуться к прежнему доходу, сообщил РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.McDonald's после более чем 30 лет работы в РФ сообщил в понедельник, что принял решение уйти с российского рынка и начал продажу бизнеса. Компания намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования названия, логотипа, брендинга и меню "Макдоналдс", но продолжит сохранять право на свои товарные знаки в России. Ранее, 8 марта, компания сообщила о временном закрытии в РФ 850 ресторанов."Скорее всего, теоретически, компанию могут продать какому-то собственному крупному франшизеру, а далее вопрос будет в том, какой ребрендинг и так далее. Новому владельцу придется заново вкладываться в рекламу, предстоит поддерживать стандарты обслуживания, питания, заново начинать работать с поставщиками", - считает Бухаров."Далее - ребрендинг: вероятнее всего, сменится вывеска, но, если качество еды, технологии приготовления, скорость обслуживания останутся прежним, к новому заведению привыкнут через какое-то время. И даже если определенный спад по выручке произойдет, все потом восстановится", - добавил он.Как заметил собеседник агентства, по сути можно не менять меню, оставить рецептуры, которые не являются чем-то уникальным. Изначально маркетинговая стратегия McDonald's была основана на том, что это ресторан с простой едой для детей, которые могли бы комфортно провести время с родителями, заметил он.

https://realty.ria.ru/20220516/mcdonalds-1788819701.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, mcdonald's corporation, макдоналдс