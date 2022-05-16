https://ria.ru/20220516/mcdonalds-1788782412.html

McDonald's уходит с российского рынка

McDonald's уходит с российского рынка - РИА Новости, 16.05.2022

McDonald's уходит с российского рынка

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's уходит с российского рынка, заявили в компании. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:07

2022-05-16T13:07

2022-05-16T13:55

mcdonald's corporation

россия

экономика

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's уходит с российского рынка, заявили в компании.В начале марта компания McDonald's объявила о временном закрытии в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановке всех операций на рынке. В качестве причины генеральный директор корпорации Крис Кемпчински назвал отсутствие возможности "гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости". При этом всем 62 тысячам сотрудников McDonald's в России продолжают выплачивать заработную плату. После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном коснулись банковского сектора и сферы высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, а некоторые компании прекратили деятельность на территории страны.Вместе с тем санкции привели к разрыву логистических цепочек и экономическим проблемам по всему миру, в частности к подорожанию энергоресурсов и продуктов питания.

https://ria.ru/20220315/mcdonalds-1778140357.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

mcdonald's corporation, россия, экономика