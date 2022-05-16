https://ria.ru/20220516/mcdonalds-1788782412.html
McDonald's уходит с российского рынка
McDonald's уходит с российского рынка - РИА Новости, 16.05.2022
McDonald's уходит с российского рынка
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's уходит с российского рынка, заявили в компании. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:07
2022-05-16T13:07
2022-05-16T13:55
mcdonald's corporation
россия
экономика
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's уходит с российского рынка, заявили в компании.В начале марта компания McDonald's объявила о временном закрытии в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановке всех операций на рынке. В качестве причины генеральный директор корпорации Крис Кемпчински назвал отсутствие возможности "гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости". При этом всем 62 тысячам сотрудников McDonald's в России продолжают выплачивать заработную плату. После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном коснулись банковского сектора и сферы высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, а некоторые компании прекратили деятельность на территории страны.Вместе с тем санкции привели к разрыву логистических цепочек и экономическим проблемам по всему миру, в частности к подорожанию энергоресурсов и продуктов питания.
https://ria.ru/20220315/mcdonalds-1778140357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
mcdonald's corporation, россия, экономика
13:07 16.05.2022 (обновлено: 13:55 16.05.2022)
McDonald's уходит с российского рынка
McDonald's объявил об уходе с российского рынка и продаже бизнеса
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's уходит с российского рынка, заявили в компании.
"После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald's объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи российского бизнеса", — говорится в пресс-релизе.
В начале марта компания McDonald's
объявила о временном закрытии в России
850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины
и приостановке всех операций на рынке. В качестве причины генеральный директор корпорации Крис Кемпчински назвал отсутствие возможности "гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости". При этом всем 62 тысячам сотрудников McDonald's в России продолжают выплачивать заработную плату.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном коснулись банковского сектора и сферы высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, а некоторые компании прекратили деятельность на территории страны.
Вместе с тем санкции привели к разрыву логистических цепочек и экономическим проблемам по всему миру, в частности к подорожанию энергоресурсов и продуктов питания.