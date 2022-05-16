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Организаторов Евровидения-2022 обвинили в подмене оценок

Организаторов Евровидения-2022 обвинили в подмене оценок - РИА Новости, 16.05.2022

Организаторов Евровидения-2022 обвинили в подмене оценок

Делегации Румынии, Азербайджана и Грузии обвинили организаторов международного песенного конкурса в подмене оценок. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T04:53

2022-05-16T04:53

2022-05-16T11:11

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Делегации Румынии, Азербайджана и Грузии обвинили организаторов международного песенного конкурса в подмене оценок.Глава румынской делегации Юлиана Марчук, как сообщает телеканал TVR, заявила, что высшие оценки, которые выставили члены жюри от Румынии, отдали Украине вместо Молдавии. "Результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны", — сказала она.В результате внесенных организаторами изменений Молдавия от Румынии не получила ни одного балла.Согласно данным портала 1news.az, организаторы конкурса сослались на технические неполадки с выходом в эфир и объявили неправильные оценки. В итоге максимальный балл от Азербайджана получила Великобритания, а не украинские музыканты.Портал "Новости-Грузия" также сообщает, что представители национального жюри отдали максимальный балл Украине, но в таблице с оценками 12 очков получила Британия.Победитель ЕвровиденияУкраинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania победила на Евровидении-2022, завершившемся в ночь на воскресенье в итальянском Турине.По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя — Великобритании, набравшей 466 голосов. Kalush Orchestra вырвали победу благодаря голосам зрителей конкурса, совершив рывок с четвертого места после первой фазы подведения результатов. Музыкальное жюри отдало предпочтение музыканту из Великобритании Сэму Райдеру.После исполнения композиции фронтмен группы по-английски выступил с призывом оказать поддержку Украине. В связи с правилами конкурса, согласно которым запрещены политические призывы со сцены, организаторам Евровидения пришлось прокомментировать ситуацию с этим заявлением: Европейский вещательный союз охарактеризовал его "скорее как гуманитарный жест, чем как политический"."Унижать Европу — в тренде"Конкурс показал, что унижать Европу сейчас в тренде, такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова."Если бы мне сказали, что победит то, что победило, я бы, наверное, высмеяла. Потому что это настолько очевидно и настолько уже неприлично, что мне казалось: европейская телевещательная корпорация и организаторы не допустят того, чтобы их вот так унизили", — сказала дипломат.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, заявил, что Евровидение является инструментом продвижения не культурных ценностей, а двойных стандартов, победе Украины не помешали даже грубые нарушения правил."Все дело в политике"Читатели Daily Mail назвали результаты музыкального конкурса несправедливыми из-за победы украинской группы Kalush Orchestra."Если бы они сидели и молчали, им бы все равно присудили победу", — предположила Lady willpower."Все дело в политике, мы не должны тратить наше время, деньги и силы на это мусорное представление", — поделился мнением NeilRich61.Читатели французской газеты Le Figaro, в свою очередь, практически единогласно заявили, что победа Украины на Евровидении-2022 доказала политизированность шоу, где не осталось места для настоящего творчества.Комментаторы сошлись во мнении, что конкурс в нынешнем виде почти никак не связан с музыкальной поп-культурой, поскольку в нем все больше внимания стало уделяться политическим тенденциям.Скандалы вокруг ЕвровиденияВ феврале Европейский вещательный союз заявил, что Россия не сможет участвовать в Евровидении в 2022 году. Решение, как объявлялось, принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".Шестнадцатого февраля 2022 года украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с участия в конкурсе. Она отметила, что столкнулась с хейтом и угрозами в социальных сетях. Артистка, внесенная в базу украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма, победила в национальном отборе Украины.ЕвровидениеЕвровидение — международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза (ЕВU).Согласно правилам, к участию в нем допускается не более 44 стран, в финале участвует не более 26 стран. От борьбы в полуфинале освобождаются пять стран: Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, а также страна — "хозяйка" текущего конкурса.

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