https://ria.ru/20220516/lavrov-1788880813.html

В графике Лаврова не запланирован разговор с главой МИД Швеции

В графике Лаврова не запланирован разговор с главой МИД Швеции - РИА Новости, 16.05.2022

В графике Лаврова не запланирован разговор с главой МИД Швеции

Разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД Швеции в графике не значится, сообщили в российском МИД РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T18:47

2022-05-16T18:47

2022-05-16T19:06

сергей лавров

швеция

мид швеции

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД Швеции в графике не значится, сообщили в российском МИД РИА Новости.Ранее премьер Швеции Магдалена Андерссон, отвечая на вопрос, собирается ли она сообщить о решении относительно членства в альянсе лично президенту РФ Владимиру Путину, как это сделал президент Финляндии Саули Ниинистё 14 мая, сказала: "Нет. Министр иностранных дел Анн Линде позвонит своему коллеге Сергею Лаврову, с которым у нее были многочисленные контакты, и сообщит об этом. По этому поводу (из МИДа Швеции) уже обратились (в МИД РФ)".Комментируя это высказывание, в МИД РФ РИА Новости заявили, что "в графике Лаврова такой разговор не значится"."В ближайшее время первый замглавы МИД РФ Владимир Титов проведет беседу со шведским послом", - добавили в министерстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20220516/odkb-1788870948.html

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей лавров, швеция, мид швеции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)