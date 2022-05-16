https://ria.ru/20220516/lavrov-1788880813.html
В графике Лаврова не запланирован разговор с главой МИД Швеции
В графике Лаврова не запланирован разговор с главой МИД Швеции - РИА Новости, 16.05.2022
В графике Лаврова не запланирован разговор с главой МИД Швеции
Разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД Швеции в графике не значится, сообщили в российском МИД РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:47
2022-05-16T18:47
2022-05-16T19:06
сергей лавров
швеция
мид швеции
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД Швеции в графике не значится, сообщили в российском МИД РИА Новости.Ранее премьер Швеции Магдалена Андерссон, отвечая на вопрос, собирается ли она сообщить о решении относительно членства в альянсе лично президенту РФ Владимиру Путину, как это сделал президент Финляндии Саули Ниинистё 14 мая, сказала: "Нет. Министр иностранных дел Анн Линде позвонит своему коллеге Сергею Лаврову, с которым у нее были многочисленные контакты, и сообщит об этом. По этому поводу (из МИДа Швеции) уже обратились (в МИД РФ)".Комментируя это высказывание, в МИД РФ РИА Новости заявили, что "в графике Лаврова такой разговор не значится"."В ближайшее время первый замглавы МИД РФ Владимир Титов проведет беседу со шведским послом", - добавили в министерстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20220516/odkb-1788870948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, швеция, мид швеции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:47 16.05.2022 (обновлено: 19:06 16.05.2022)
В графике Лаврова не запланирован разговор с главой МИД Швеции
МИД России: в графике Сергея Лаврова не запланирован разговор с главной МИД Швеции
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД Швеции в графике не значится, сообщили в российском МИД РИА Новости.
Ранее премьер Швеции Магдалена Андерссон, отвечая на вопрос, собирается ли она сообщить о решении относительно членства в альянсе лично президенту РФ Владимиру Путину, как это сделал президент Финляндии Саули Ниинистё 14 мая, сказала: "Нет. Министр иностранных дел Анн Линде позвонит своему коллеге Сергею Лаврову, с которым у нее были многочисленные контакты, и сообщит об этом. По этому поводу (из МИДа Швеции) уже обратились (в МИД РФ)".
Комментируя это высказывание, в МИД РФ РИА Новости заявили, что "в графике Лаврова такой разговор не значится".
"В ближайшее время первый замглавы МИД РФ Владимир Титов проведет беседу со шведским послом", - добавили в министерстве.