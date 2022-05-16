https://ria.ru/20220516/laboratoriya-1788810891.html

Путин назвал цель американских лабораторий на постсоветском пространстве

Путин назвал цель американских лабораторий на постсоветском пространстве - РИА Новости, 16.05.2022

Путин назвал цель американских лабораторий на постсоветском пространстве

Цель биолабораторий США на постсоветском пространстве - сбор биологических материалов и изучение специфики распространения вирусов, заявил президент России... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:53

2022-05-16T14:53

2022-05-16T15:57

в мире

сша

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Цель биолабораторий США на постсоветском пространстве - сбор биологических материалов и изучение специфики распространения вирусов, заявил президент России Владимир Путин.Выступая на саммите ОДКБ, он напомнил, что Россия давно била тревогу по поводу военно-биологической активности США на постсоветском пространстве."Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность. Их основная задача - сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220418/ssha-1784121586.html

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Путин назвал цель работы биолабораторий США ЦЕЛЬ БИОЛАБОРАТОРИЙ США НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ - СБОР БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИФИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСОВ 2022-05-16T14:53 true PT1M04S

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Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, владимир путин