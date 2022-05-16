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Путин назвал цель американских лабораторий на постсоветском пространстве - РИА Новости, 16.05.2022
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Путин назвал цель американских лабораторий на постсоветском пространстве
Путин назвал цель американских лабораторий на постсоветском пространстве - РИА Новости, 16.05.2022
Путин назвал цель американских лабораторий на постсоветском пространстве
Цель биолабораторий США на постсоветском пространстве - сбор биологических материалов и изучение специфики распространения вирусов, заявил президент России... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:53
2022-05-16T15:57
в мире
сша
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Цель биолабораторий США на постсоветском пространстве - сбор биологических материалов и изучение специфики распространения вирусов, заявил президент России Владимир Путин.Выступая на саммите ОДКБ, он напомнил, что Россия давно била тревогу по поводу военно-биологической активности США на постсоветском пространстве."Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность. Их основная задача - сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний", - сказал Путин.
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Путин назвал цель работы биолабораторий США
ЦЕЛЬ БИОЛАБОРАТОРИЙ США НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ - СБОР БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИФИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСОВ
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в мире, сша, россия, владимир путин
14:53 16.05.2022 (обновлено: 15:57 16.05.2022)
 
Путин назвал цель американских лабораторий на постсоветском пространстве

Путин: лаборатории США на постсоветском пространстве изучают распространение вирусов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Цель биолабораторий США на постсоветском пространстве - сбор биологических материалов и изучение специфики распространения вирусов, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая на саммите ОДКБ, он напомнил, что Россия давно била тревогу по поводу военно-биологической активности США на постсоветском пространстве.
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"Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность. Их основная задача - сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний", - сказал Путин.
 
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