https://ria.ru/20220516/kurs-1788889337.html
Курс доллара на Мосбирже упал до 63,4 рубля
Курс доллара на Мосбирже упал до 63,4 рубля - РИА Новости, 16.05.2022
Курс доллара на Мосбирже упал до 63,4 рубля
Рубль вырос в понедельник к доллару – до уровня 63,4 рубля, евро упал до 65,8 рубля на фоне сохранения дисбаланса между предложением валюты и спросом на нее в... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T19:24
2022-05-16T19:24
2022-05-16T19:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
московская биржа
евро
доллар
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Рубль вырос в понедельник к доллару – до уровня 63,4 рубля, евро упал до 65,8 рубля на фоне сохранения дисбаланса между предложением валюты и спросом на нее в условиях ограничений ЦБ на движение капитала, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,15 рубля, до 63,4 рубля, евро - на 1,35 рубля, до 65,8 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, московская биржа, евро, доллар, курс рубля, рубль, курс доллара, валюта
19:24 16.05.2022 (обновлено: 19:30 16.05.2022)
Курс доллара на Мосбирже упал до 63,4 рубля
Курс доллара на Мосбирже по итогам торгов упал до 63,4 рубля, евро — до 65,8 рубля
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Рубль вырос в понедельник к доллару – до уровня 63,4 рубля, евро упал до 65,8 рубля на фоне сохранения дисбаланса между предложением валюты и спросом на нее в условиях ограничений ЦБ на движение капитала, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,15 рубля, до 63,4 рубля, евро - на 1,35 рубля, до 65,8 рубля.