https://ria.ru/20220516/kurs-1788889337.html

Курс доллара на Мосбирже упал до 63,4 рубля

Курс доллара на Мосбирже упал до 63,4 рубля - РИА Новости, 16.05.2022

Курс доллара на Мосбирже упал до 63,4 рубля

Рубль вырос в понедельник к доллару – до уровня 63,4 рубля, евро упал до 65,8 рубля на фоне сохранения дисбаланса между предложением валюты и спросом на нее в... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T19:24

2022-05-16T19:24

2022-05-16T19:30

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

динамика курсов валют

московская биржа

евро

доллар

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Рубль вырос в понедельник к доллару – до уровня 63,4 рубля, евро упал до 65,8 рубля на фоне сохранения дисбаланса между предложением валюты и спросом на нее в условиях ограничений ЦБ на движение капитала, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,15 рубля, до 63,4 рубля, евро - на 1,35 рубля, до 65,8 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, московская биржа, евро, доллар, курс рубля, рубль, курс доллара, валюта