https://ria.ru/20220516/kurs-1788744678.html

Курс доллара упал ниже 64 рублей в начале торгов

Курс доллара упал ниже 64 рублей в начале торгов - РИА Новости, 16.05.2022

Курс доллара упал ниже 64 рублей в начале торгов

Рубль укрепляется к основным инвалютам: курс доллара ушел ниже 64 рублей, евро колеблется в районе 66,2 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T10:28

2022-05-16T10:28

2022-05-16T10:28

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Рубль укрепляется к основным инвалютам: курс доллара ушел ниже 64 рублей, евро колеблется в районе 66,2 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск снижается на 70 копеек, до 63,85 рубля, евро - на 98 копеек, до 66,17 рубля.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия