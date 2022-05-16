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Курс доллара упал ниже 64 рублей в начале торгов - РИА Новости, 16.05.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220516/kurs-1788744678.html
Курс доллара упал ниже 64 рублей в начале торгов
Курс доллара упал ниже 64 рублей в начале торгов - РИА Новости, 16.05.2022
Курс доллара упал ниже 64 рублей в начале торгов
Рубль укрепляется к основным инвалютам: курс доллара ушел ниже 64 рублей, евро колеблется в районе 66,2 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:28
2022-05-16T10:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Рубль укрепляется к основным инвалютам: курс доллара ушел ниже 64 рублей, евро колеблется в районе 66,2 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск снижается на 70 копеек, до 63,85 рубля, евро - на 98 копеек, до 66,17 рубля.
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экономика, россия
10:28 16.05.2022
 
Курс доллара упал ниже 64 рублей в начале торгов

Курс доллара упал ниже 64 рублей, евро колеблется около 66 рублей в начале торгов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символом доллара на Тверской улице в Москве
Электронное табло с символом доллара на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Электронное табло с символом доллара на Тверской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Рубль укрепляется к основным инвалютам: курс доллара ушел ниже 64 рублей, евро колеблется в районе 66,2 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск снижается на 70 копеек, до 63,85 рубля, евро - на 98 копеек, до 66,17 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссия
 
 
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