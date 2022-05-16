https://ria.ru/20220516/kurs-1788744678.html
Курс доллара упал ниже 64 рублей в начале торгов
Курс доллара упал ниже 64 рублей в начале торгов - РИА Новости, 16.05.2022
Курс доллара упал ниже 64 рублей в начале торгов
Рубль укрепляется к основным инвалютам: курс доллара ушел ниже 64 рублей, евро колеблется в районе 66,2 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:28
2022-05-16T10:28
2022-05-16T10:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Рубль укрепляется к основным инвалютам: курс доллара ушел ниже 64 рублей, евро колеблется в районе 66,2 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск снижается на 70 копеек, до 63,85 рубля, евро - на 98 копеек, до 66,17 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Курс доллара упал ниже 64 рублей в начале торгов
Курс доллара упал ниже 64 рублей, евро колеблется около 66 рублей в начале торгов