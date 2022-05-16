https://ria.ru/20220516/koronavirus-1788342722.html
Эксперты рассказали, какие страны открылись для российских туристов
Эксперты рассказали, какие страны открылись для российских туристов - РИА Новости, 16.05.2022
Эксперты рассказали, какие страны открылись для российских туристов
В Европе продолжаются отказываться от масок, Израиль и Вьетнам отменяет ПЦР-тесты по прибытии, а Новая Зеландия и Лаос открываются для туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:16
2022-05-16T13:16
2022-05-16T13:16
туризм
туризм
новости - туризм
новая зеландия
лаос
израиль
европейское агентство авиационной безопасности (easa)
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152855/19/1528551998_0:139:1999:1263_1920x0_80_0_0_43d0ee4d5ce368bc89060541650ae82c.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Европе продолжаются отказываться от масок, Израиль и Вьетнам отменяет ПЦР-тесты по прибытии, а Новая Зеландия и Лаос открываются для туристов, сообщает АТОР.С 16 мая все пандемийные ограничения для туристов отменяет Австрия. Гостям не придется предъявлять сертификат вакцинации, подтверждение выздоровления или результат ПЦР-теста. При входе в рестораны и музеи не требуется показывать сертификат о прохождении иммунизации и быть в маске. Но она по-прежнему нужна в лечебных учреждениях, супермаркетах и общественном транспорте.С 15 мая Вьетнам отменил все ковидные ограничения для прибывающих гостей. Теперь от туристов не будут требовать в аэропорту прилета отрицательный результат ПЦР-теста или анализ на антиген. Россиянам для посещения этой страны виза не нужна, если они планируют находиться там не более 15 дней. Правда, прямых рейсов нет, перелет со стыковками стоит в мае не менее 100 тысяч рублей в один конец.Мьянма тоже открывается для туристов с 15 мая. Государство в Юго-восточной Азии откроет приём заявлений на электронные визы. Путешественникам потребуются: сертификат о вакцинации ("Спутник V" и "Спутник Лайт" подходят) либо ПЦР-тест. Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) отменяют с 16 мая рекомендацию об обязательном ношении медицинских масок в аэропортах и на борту самолета.Но окончательное решение остается за авиакомпаниями. В Испании и Италии заявили, что следовать общеевропейским рекомендациям не будут. Испания сохраняет масочный режим в общественном транспорте, включая самолеты. А Италия как минимум оставляет это требование в силе до 15 июня.Во Франции, напротив, с 16 мая упразднят масочный режим в общественном транспорте. Средства защиты будут отменены на внутренних авиарейсах и поездах. Эксперты уточняют, что россияне могут посещать Францию с туристическими целями: визы выдаются, для въезда достаточно отрицательного результата ПЦР-теста не старше 72 часов.Израиль с 20 мая не будет требовать ПЦР-тест по прибытии. С 10 мая иностранным гражданам уже разрешено предъявить перед посадкой результат теста на антиген не старше 24 часов вместо ПЦР-теста.С 9 мая Лаос снова открывается для туристов. Граждане России могут пребывать без визы в течение 30 дней. Полностью вакцинированные иностранцы – въезжать в страну без тестов. Российские "Спутник V" и "Спутник Лайт" признаны. Невакцинированные граждане в возрасте от 12 лет и старше должны сдать экспресс-тест на антиген не более чем за 48 часов до вылета и представить результаты по прибытии.Новая Зеландия объявила об открытии границ для туристов с 31 июля – на три месяца раньше планируемого. В страну, как и сейчас, можно будет въехать только привитым путешественникам, при этом Новая Зеландия признает 35 вакцин, среди которых и российские, также необходимо пройти тестирование. Туристам из РФ для поездки в Новую Зеландию нужна гостевая виза. Пока прием заявлений на нее приостановлен.
https://ria.ru/20220513/italiya-1788435740.html
https://ria.ru/20220504/turtsiya-1786718017.html
https://ria.ru/20220508/iran-1787226817.html
https://ria.ru/20220508/laos-1787493605.html
новая зеландия
лаос
израиль
испания
италия
франция
вьетнам
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152855/19/1528551998_65:0:1934:1402_1920x0_80_0_0_1b51d99398bec893aa6c1a34fe663f28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, новая зеландия, лаос, израиль, европейское агентство авиационной безопасности (easa), испания, италия, франция, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, вьетнам, австрия
Эксперты рассказали, какие страны открылись для российских туристов
Эксперты рассказали, какие страны снимают коронавирусные ограничения и ждут россиян
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости.
В Европе продолжаются отказываться от масок, Израиль и Вьетнам отменяет ПЦР-тесты по прибытии, а Новая Зеландия и Лаос открываются для туристов, сообщает
АТОР.
С 16 мая все пандемийные ограничения для туристов отменяет Австрия. Гостям не придется предъявлять сертификат вакцинации, подтверждение выздоровления или результат ПЦР-теста. При входе в рестораны и музеи не требуется показывать сертификат о прохождении иммунизации и быть в маске. Но она по-прежнему нужна в лечебных учреждениях, супермаркетах и общественном транспорте.
С 15 мая Вьетнам отменил все ковидные ограничения для прибывающих гостей. Теперь от туристов не будут требовать в аэропорту прилета отрицательный результат ПЦР-теста или анализ на антиген. Россиянам для посещения этой страны виза не нужна, если они планируют находиться там не более 15 дней. Правда, прямых рейсов нет, перелет со стыковками стоит в мае не менее 100 тысяч рублей в один конец.
Мьянма тоже открывается для туристов с 15 мая. Государство в Юго-восточной Азии откроет приём заявлений на электронные визы. Путешественникам потребуются: сертификат о вакцинации ("Спутник V" и "Спутник Лайт" подходят) либо ПЦР-тест.
Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) отменяют с 16 мая рекомендацию об обязательном ношении медицинских масок в аэропортах и на борту самолета.
Но окончательное решение остается за авиакомпаниями. В Испании и Италии заявили, что следовать общеевропейским рекомендациям не будут. Испания сохраняет масочный режим в общественном транспорте, включая самолеты. А Италия как минимум оставляет это требование в силе до 15 июня.
Во Франции, напротив, с 16 мая упразднят масочный режим в общественном транспорте. Средства защиты будут отменены на внутренних авиарейсах и поездах. Эксперты уточняют, что россияне могут посещать Францию с туристическими целями: визы выдаются, для въезда достаточно отрицательного результата ПЦР-теста не старше 72 часов.
Израиль с 20 мая не будет требовать ПЦР-тест по прибытии. С 10 мая иностранным гражданам уже разрешено предъявить перед посадкой результат теста на антиген не старше 24 часов вместо ПЦР-теста.
С 9 мая Лаос снова открывается для туристов. Граждане России могут пребывать без визы в течение 30 дней. Полностью вакцинированные иностранцы – въезжать в страну без тестов. Российские "Спутник V" и "Спутник Лайт" признаны. Невакцинированные граждане в возрасте от 12 лет и старше должны сдать экспресс-тест на антиген не более чем за 48 часов до вылета и представить результаты по прибытии.
Новая Зеландия объявила об открытии границ для туристов с 31 июля – на три месяца раньше планируемого. В страну, как и сейчас, можно будет въехать только привитым путешественникам, при этом Новая Зеландия признает 35 вакцин, среди которых и российские, также необходимо пройти тестирование. Туристам из РФ для поездки в Новую Зеландию нужна гостевая виза. Пока прием заявлений на нее приостановлен.