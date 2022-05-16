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Мацуев, Гергиев и Герзмава выступят на Красной площади 24 мая - РИА Новости, 16.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220516/kontsert-1788786457.html
Мацуев, Гергиев и Герзмава выступят на Красной площади 24 мая
Мацуев, Гергиев и Герзмава выступят на Красной площади 24 мая - РИА Новости, 16.05.2022
Мацуев, Гергиев и Герзмава выступят на Красной площади 24 мая
На Красной площади 24 мая пройдет концерт в честь Дня славянской письменности и культуры. Он станет центральным событием всероссийских празднований и будет... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:47
2022-05-16T15:47
культура
новости культуры
валерий гергиев
денис мацуев
хибла герзмава
россия
мариинский театр
музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. На Красной площади 24 мая пройдет концерт в честь Дня славянской письменности и культуры. Он станет центральным событием всероссийских празднований и будет называться "Вера. Надежда. Любовь". Об этом сообщает пресс-служба "Росконцерта"."Среди участников – художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, народный артист РФ Валерий Гергиев; пианист-виртуоз, народный артист РФ Денис Мацуев, солистка Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, народная артистка РФ Хибла Герзмава (сопрано)", — говорится в сообщении.В пресс-службе также добавили, что празднование откроется приветственным словом патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Министр культуры Ольга Любимова отметила, что мероприятия, посвященные Дню славянской письменности, проходят во всех регионах РФ. "В этом году программы празднований составлены с учетом приоритетов проведения Года культурного наследия народов России, объявленного президентом Российской Федерации", — говорит Любимова.
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новости культуры, валерий гергиев, денис мацуев, хибла герзмава, россия, мариинский театр, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, патриарх кирилл (владимир гундяев), ольга любимова
15:47 16.05.2022
 
Мацуев, Гергиев и Герзмава выступят на Красной площади 24 мая

Мацуев, Гергиев и Герзмава выступят на концерте в День славянской письменности и культуры

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. На Красной площади 24 мая пройдет концерт в честь Дня славянской письменности и культуры. Он станет центральным событием всероссийских празднований и будет называться "Вера. Надежда. Любовь". Об этом сообщает пресс-служба "Росконцерта".
"Среди участников – художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, народный артист РФ Валерий Гергиев; пианист-виртуоз, народный артист РФ Денис Мацуев, солистка Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, народная артистка РФ Хибла Герзмава (сопрано)", — говорится в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что празднование откроется приветственным словом патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Министр культуры Ольга Любимова отметила, что мероприятия, посвященные Дню славянской письменности, проходят во всех регионах РФ.
"В этом году программы празднований составлены с учетом приоритетов проведения Года культурного наследия народов России, объявленного президентом Российской Федерации", — говорит Любимова.
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КультураНовости культурыВалерий ГергиевДенис МацуевХибла ГерзмаваРоссияМариинский театрМузыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-ДанченкоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Ольга Любимова
 
 
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