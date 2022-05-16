https://ria.ru/20220516/kontsert-1788786457.html

Мацуев, Гергиев и Герзмава выступят на Красной площади 24 мая

Мацуев, Гергиев и Герзмава выступят на Красной площади 24 мая - РИА Новости, 16.05.2022

Мацуев, Гергиев и Герзмава выступят на Красной площади 24 мая

На Красной площади 24 мая пройдет концерт в честь Дня славянской письменности и культуры. Он станет центральным событием всероссийских празднований и будет... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:47

2022-05-16T15:47

2022-05-16T15:47

культура

новости культуры

валерий гергиев

денис мацуев

хибла герзмава

россия

мариинский театр

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. На Красной площади 24 мая пройдет концерт в честь Дня славянской письменности и культуры. Он станет центральным событием всероссийских празднований и будет называться "Вера. Надежда. Любовь". Об этом сообщает пресс-служба "Росконцерта"."Среди участников – художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, народный артист РФ Валерий Гергиев; пианист-виртуоз, народный артист РФ Денис Мацуев, солистка Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, народная артистка РФ Хибла Герзмава (сопрано)", — говорится в сообщении.В пресс-службе также добавили, что празднование откроется приветственным словом патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Министр культуры Ольга Любимова отметила, что мероприятия, посвященные Дню славянской письменности, проходят во всех регионах РФ. "В этом году программы празднований составлены с учетом приоритетов проведения Года культурного наследия народов России, объявленного президентом Российской Федерации", — говорит Любимова.

https://ria.ru/20220506/jazz-1787247788.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, валерий гергиев, денис мацуев, хибла герзмава, россия, мариинский театр, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, патриарх кирилл (владимир гундяев), ольга любимова