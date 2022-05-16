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Конгрессвумен из Джорджии возмутилась планам отдать 40 миллиардов Украине

Конгрессвумен из Джорджии возмутилась планам отдать 40 миллиардов Украине - РИА Новости, 16.05.2022

Конгрессвумен из Джорджии возмутилась планам отдать 40 миллиардов Украине

Конгрессвумен от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин осудила инициативу оказать Украине помощь на 40 миллиардов долларов, сообщил The Washington... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T10:15

2022-05-16T10:15

2022-05-16T12:39

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Конгрессвумен от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин осудила инициативу оказать Украине помощь на 40 миллиардов долларов, сообщил The Washington Post.Грин выступила против 15 из 16 проектов поддержки киевского режима, мотивировав свое решение необходимостью сосредоточиться на внутренних проблемах США."Знаете ли, я забочусь о нашей стране Америке и нашем народе. Вот и все. Детская смесь! Люди не могут найти детскую смесь при таком дефиците. Но наш конгресс собирается направить 40 миллиардов долларов в какую-то другую страну", — возмутилась конгрессвумен.Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал голосование в ускоренном формате по выделению 40 миллиардов долларов Киеву. Пол подчеркнул, что США не могут спасать Украину, обрекая при этом собственную экономику. По его словам, самая большая угроза для Вашингтона сегодня — госдолг, инфляция и обрушение доллара.Военная помощь УкраинеНа фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. В конце апреля Джо Байден попросил конгресс выделить 33 миллиарда долларов на поддержку Киева, но в законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 миллиардов. Также на днях президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://radiosputnik.ria.ru/20220514/1788462285.html

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

украина

киев

сша

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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Ольга Матыс

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