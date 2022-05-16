https://ria.ru/20220516/konferentsiya-1788807707.html

В Москве пройдет конференция "Бизнес и наука: эффективная коммуникация"

В Москве пройдет конференция "Бизнес и наука: эффективная коммуникация" - РИА Новости, 16.05.2022

В Москве пройдет конференция "Бизнес и наука: эффективная коммуникация"

РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:41

2022-05-16T14:41

2022-05-16T14:41

пресс-релизы

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МОСКВА, 16 мая - Онлайн медиа Perspectum. Российское отделение международной организации "Женщины атомной отрасли" (WiN Russia); Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК) и Издательский Дом "Проект Медиа Групп" приглашают на II Ежегодную Международную конференцию "Бизнес и наука: эффективная коммуникация".19 мая в 11:00 в штаб-квартире "EY" ведущие эксперты соберутся, чтобы заложить основы создания перспективной площадки для взаимодействия науки и бизнеса; укрепить пространство диалога и доверия в среде ученых из регионов России и других стран; сформулировать решения для вовлечения молодого поколения в научную среду; помочь молодым ученым в популяризации их проектов.Конференцию откроет панельная дискуссия "Международное сотрудничество и эффективная коммуникация в научной среде". В рамках дискуссии планируется обмен опытом развития коммуникаций между учёными в разных регионах России и в других странах. Участники обсудят будущее науки в условиях нового миропорядка, поделятся инструментами для эффективной коммуникации в научной среде, а также обозначат перспективы взаимодействия научных сообществ поверх границ.Целью дискуссии является выявление барьеров для развития кросс-культурной коммуникации в науке и выработка рекомендаций для их устранения. Среди участников: Марина Джаши – эксперт по вопросам взаимодействия в деловой среде, автор проекта "Мировая бизнес-этика"; Валентина Комлева –доктор наук, Заместитель директора НИИРК по науке, заведующая кафедрой зарубежного регионоведения и международного сотрудничества РАНХиГС, руководитель научной лаборатории "Международное гуманитарное сотрудничество"; Людмила Якимова – кандидат химических наук, доцент кафедры органической и медицинской химии Казанского федерального университета. Руководитель научных проектов грантовых фондов РНФ и РФФИ (онлайн).Панельная дискуссия "Бизнес и наука: опыт внедрения научных исследований в бизнес- практику" продолжит конференцию. Цель обсуждения - показать на реальных примерах практическую ценность научных исследований, обозначить перспективные направления для взаимодействия ученых и предпринимателей, сформулировать рекомендации для повышения эффективности коммуникации науки и бизнеса. Будут представлены работающие кейсы внедрения научных разработок в бизнес-практику. Среди экспертов: Оксана Набок – эксперт по управлению изменениями и организационному развитию, HR практик с 27-летним опытом; Анастасия Иконникова - нейрофилософ, просветитель, предприниматель, основатель проекта "Нейрофилосифия" (образовательно-просветительский проект для массового и корпоративного рынков); Дмитрий Кривошеев – кандидат биологических наук, руководитель образовательных проектов Genotek; Юлия Иванова – эксперт по реализации проектов импортозамещения, топ-менеджер с 20-летним управленческим опытом (BMW, VW, Berlin-Chemie/Menarini); Анастасия Грищенко - руководитель коммуникационного агентства PRosto, журналист; Юлия Рузанкина – Ph.D международной докторской программы в науки KU Leuven (Бельгия) и Università Cattolica del Sacro Cuore (Италия), победитель более 10 грантовых программ и конкурсов среди молодых учёных (онлайн).Далее - практикум для учёных: мастер-классы по развитию навыков эффективной презентации и продвижения проектов для молодых учёных.В целях содействия молодым ученым в популяризации своих идей и научных проектов проводятся 3 мастер-класса по сторителлингу как эффективному инструменту популяризации науки, личному бренду ученого и публичным выступлениям от ведущих экспертов в этих сферах. Среди экспертов: Александра Демкина — к.м.н, МРА, врач кардиолог, организатор здравоохранения. Автор более 60 научных работ, 2-х монографий, лектор профильных конференций. Начальник сектора научных проектов по телемедицине ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ, советник по общим вопросам ФГБУ "НМИЦК имени академика Е.И. Чазова" МЗ РФ. CEO медицинской онлайн-школы DocstarClub. Плюс 100 успешных кейсов создания личного бренда медицинского работника; Юлия Глазкова – Ведущий тренер бюро подготовки публичных выступлений "Глагол", преподает публичные выступления с 2008 года; Алина Гасумянова - к.ю.н., заместитель директора НИИ развития и коммуникации по медиа деятельности, заместитель директора Центра стратегических исследований МИЭП МГИМО, директор издательского дома "Проект Медиа Групп" и онлайн медиа PERSPECTUM.Подробнее по ссылке: https://perspectum.info/biznes-i-nauka/Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://perspectum.timepad.ru/event/2023043/Модераторы конференции:Алина Гасумянова - к.ю.н., заместитель директора НИИ развития и коммуникации по медиа деятельности, заместитель директора Центра стратегических исследований МИЭП МГИМО, директор издательского дома "Проект Медиа Групп" и онлайн медиа PERSPECTUM.Евгения Еньшина - глава национального отделения “Женщины атомной отрасли” ( WiN Russia), идеолог клуба FOUR WOMEN.Партнер:Интеллектуально-дискуссионного клуб FOUR WOMENДата: 19 мая 2022 г., 11.00-17.00Место: конференц-зал штаб-квартиры "EY", Садовническая наб., 77с1По вопросам сотрудничества и партнерства обращаться по тел.:+ 7 926 012 16 57 Евгения Еньшина+ 7 915 005 00 60 Алина ГасумяноваМероприятие для возрастной категории +12Партнерский материал. 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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы