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Путин обсудил с Пашиняном карабахскую проблематику - РИА Новости, 16.05.2022
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Путин обсудил с Пашиняном карабахскую проблематику
Путин обсудил с Пашиняном карабахскую проблематику - РИА Новости, 16.05.2022
Путин обсудил с Пашиняном карабахскую проблематику
Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну обсудить региональные вопросы, в том числе карабахскую проблематику и... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T21:24
2022-05-16T21:25
одкб
армения
нагорно-карабахская республика
азербайджан
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну обсудить региональные вопросы, в том числе карабахскую проблематику и экономические вопросы.Пашинян находится с визитом в России. Сегодня в Москве прошел саммит стран ОДКБ."Мы с вами регулярно в контакте находимся по всем вопросам двусторонней повестки, региональным проблемам. Тем не менее вопросов всегда много", - сказал Путин.Он отметил, что наблюдается рост товарооборота между странами, инвестпроекты продолжаются."Мы продолжаем работать активно совместно в деле урегулирования карабахской проблемы. В трехстороннем формате вместе с нашими партнерами из Азербайджана. Вопросов очень много. Я рад возможности встретиться с вами вдвоем и поговорить по всем комплексам", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220422/karabakh-1784938175.html
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одкб, армения, нагорно-карабахская республика, азербайджан
21:24 16.05.2022 (обновлено: 21:25 16.05.2022)
 
Путин обсудил с Пашиняном карабахскую проблематику

Путин обсудил с Пашиняном карабахскую проблематику

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы на блокпосту в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы на блокпосту в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российские миротворцы на блокпосту в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну обсудить региональные вопросы, в том числе карабахскую проблематику и экономические вопросы.
Пашинян находится с визитом в России. Сегодня в Москве прошел саммит стран ОДКБ.
"Мы с вами регулярно в контакте находимся по всем вопросам двусторонней повестки, региональным проблемам. Тем не менее вопросов всегда много", - сказал Путин.
Он отметил, что наблюдается рост товарооборота между странами, инвестпроекты продолжаются.
"Мы продолжаем работать активно совместно в деле урегулирования карабахской проблемы. В трехстороннем формате вместе с нашими партнерами из Азербайджана. Вопросов очень много. Я рад возможности встретиться с вами вдвоем и поговорить по всем комплексам", - добавил Путин.
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