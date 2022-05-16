https://ria.ru/20220516/karabakh-1788906412.html

Путин обсудил с Пашиняном карабахскую проблематику

Путин обсудил с Пашиняном карабахскую проблематику - РИА Новости, 16.05.2022

Путин обсудил с Пашиняном карабахскую проблематику

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну обсудить региональные вопросы, в том числе карабахскую проблематику и... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T21:24

2022-05-16T21:24

2022-05-16T21:25

одкб

армения

нагорно-карабахская республика

азербайджан

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну обсудить региональные вопросы, в том числе карабахскую проблематику и экономические вопросы.Пашинян находится с визитом в России. Сегодня в Москве прошел саммит стран ОДКБ."Мы с вами регулярно в контакте находимся по всем вопросам двусторонней повестки, региональным проблемам. Тем не менее вопросов всегда много", - сказал Путин.Он отметил, что наблюдается рост товарооборота между странами, инвестпроекты продолжаются."Мы продолжаем работать активно совместно в деле урегулирования карабахской проблемы. В трехстороннем формате вместе с нашими партнерами из Азербайджана. Вопросов очень много. Я рад возможности встретиться с вами вдвоем и поговорить по всем комплексам", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220422/karabakh-1784938175.html

армения

нагорно-карабахская республика

азербайджан

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одкб, армения, нагорно-карабахская республика, азербайджан