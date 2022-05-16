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Воробьев: нужно активнее вовлекать неиспользуемое имущество в оборот
Воробьев: нужно активнее вовлекать неиспользуемое имущество в оборот - РИА Новости, 16.05.2022
Воробьев: нужно активнее вовлекать неиспользуемое имущество в оборот
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал активнее вовлекать неиспользуемое имущество в производственный оборот. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:51
2022-05-16T12:51
2022-05-16T12:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал активнее вовлекать неиспользуемое имущество в производственный оборот.Ранее правительство Московской области разработало план "Новой экономики Подмосковья", который направлен на поддержку бизнеса."Еще одна важная поддержка экономики – это имущество, которое находится в федеральной, региональной и муниципальной собственности, которое мы должны активнее вовлекать в оборот", - сказал ВоробьевВ ходе выступления губернатор поручил к следующей неделе представить платформу, на которой будут отображены такие объекты, чтобы руководители предприятий, планировавшие расширение, имели представление за счет каких объектов это можно сделать.
https://ria.ru/20220513/podmoskove-1788296920.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), экономика, андрей воробьев
КРАСНОГОРСК, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал активнее вовлекать неиспользуемое имущество в производственный оборот.
Ранее правительство Московской области
разработало план "Новой экономики Подмосковья", который направлен на поддержку бизнеса.
"Еще одна важная поддержка экономики – это имущество, которое находится в федеральной, региональной и муниципальной собственности, которое мы должны активнее вовлекать в оборот", - сказал Воробьев
В ходе выступления губернатор поручил к следующей неделе представить платформу, на которой будут отображены такие объекты, чтобы руководители предприятий, планировавшие расширение, имели представление за счет каких объектов это можно сделать.