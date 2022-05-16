https://ria.ru/20220516/imuschestvo-1788776432.html

Воробьев: нужно активнее вовлекать неиспользуемое имущество в оборот

Воробьев: нужно активнее вовлекать неиспользуемое имущество в оборот - РИА Новости, 16.05.2022

Воробьев: нужно активнее вовлекать неиспользуемое имущество в оборот

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал активнее вовлекать неиспользуемое имущество в производственный оборот. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T12:51

2022-05-16T12:51

2022-05-16T12:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

андрей воробьев

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КРАСНОГОРСК, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал активнее вовлекать неиспользуемое имущество в производственный оборот.Ранее правительство Московской области разработало план "Новой экономики Подмосковья", который направлен на поддержку бизнеса."Еще одна важная поддержка экономики – это имущество, которое находится в федеральной, региональной и муниципальной собственности, которое мы должны активнее вовлекать в оборот", - сказал ВоробьевВ ходе выступления губернатор поручил к следующей неделе представить платформу, на которой будут отображены такие объекты, чтобы руководители предприятий, планировавшие расширение, имели представление за счет каких объектов это можно сделать.

https://ria.ru/20220513/podmoskove-1788296920.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика, андрей воробьев