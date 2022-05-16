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Воробьев: нужно активнее вовлекать неиспользуемое имущество в оборот - РИА Новости, 16.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220516/imuschestvo-1788776432.html
Воробьев: нужно активнее вовлекать неиспользуемое имущество в оборот
Воробьев: нужно активнее вовлекать неиспользуемое имущество в оборот - РИА Новости, 16.05.2022
Воробьев: нужно активнее вовлекать неиспользуемое имущество в оборот
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал активнее вовлекать неиспользуемое имущество в производственный оборот. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:51
2022-05-16T12:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал активнее вовлекать неиспользуемое имущество в производственный оборот.Ранее правительство Московской области разработало план "Новой экономики Подмосковья", который направлен на поддержку бизнеса."Еще одна важная поддержка экономики – это имущество, которое находится в федеральной, региональной и муниципальной собственности, которое мы должны активнее вовлекать в оборот", - сказал ВоробьевВ ходе выступления губернатор поручил к следующей неделе представить платформу, на которой будут отображены такие объекты, чтобы руководители предприятий, планировавшие расширение, имели представление за счет каких объектов это можно сделать.
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московская область (подмосковье), экономика, андрей воробьев
12:51 16.05.2022
 

Воробьев: нужно активнее вовлекать неиспользуемое имущество в оборот

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Фото : Правительство Московской области
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал активнее вовлекать неиспользуемое имущество в производственный оборот.
Ранее правительство Московской области разработало план "Новой экономики Подмосковья", который направлен на поддержку бизнеса.
"Еще одна важная поддержка экономики – это имущество, которое находится в федеральной, региональной и муниципальной собственности, которое мы должны активнее вовлекать в оборот", - сказал Воробьев
В ходе выступления губернатор поручил к следующей неделе представить платформу, на которой будут отображены такие объекты, чтобы руководители предприятий, планировавшие расширение, имели представление за счет каких объектов это можно сделать.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к представителям туристического бизнеса - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 12:40Новости Подмосковья
Воробьев поручил уделить внимание развитию глэмпингов в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЭкономикаАндрей Воробьев
 
 
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